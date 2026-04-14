Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 14 Aprile 1912: la notte in cui il Titanic sfidò l’invincibile

Benvenuti all’almanacco del 14 aprile, una giornata che attraversa la storia tra grandi scoperte tecnologiche, tragici destini e compleanni illustri. In questo giorno il mondo ha trattenuto il fiato davanti all’immensità dell’oceano e ha celebrato l’arte in molteplici forme.

I Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora i Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, martiri a Roma sulla via Appia, la cui testimonianza di fede risale ai primi secoli del cristianesimo. Si festeggia inoltre Santa Liduina, vergine di Schiedam, protettrice dei pattinatori, e San Lamberto di Lione, vescovo.

Nati in questo giorno

L’elenco dei protagonisti nati il 14 aprile spazia dal cinema alla scienza, fino alla letteratura e allo sport:

Christiaan Huygens (1629) – Matematico, astronomo e fisico olandese, scopritore di Titano e degli anelli di Saturno.

Antonio Meucci (1808) – Inventore italiano, celebre per lo sviluppo del primo prototipo di telefono.

Emil Cioran (1911) – Filosofo, saggista e aforista rumeno, tra i più influenti del XX secolo.

Robert Doisneau (1912) – Fotografo francese, autore del celebre scatto “Il bacio davanti all’hotel de Ville”.

Rod Steiger (1925) – Attore statunitense, premio Oscar per “La calda notte dell’ispettore Callaghan”.

Loretta Lynn (1932) – Cantante country statunitense.

Adrien Brody (1973) – Attore statunitense, premio Oscar per la sua interpretazione ne “Il pianista”.

Silvio Muccino (1982) – Attore, regista e sceneggiatore italiano.

Arianna Fontana (1990) – Pattinatrice di short track italiana, l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici.

Morti in questo giorno

Ricordiamo alcune personalità scomparse il 14 aprile:

Girolamo Riario (1488) – Signore di Imola e Forlì, ucciso nella “Congiura degli Orsi”.

Georg Friedrich Händel (1759) – Compositore tedesco naturalizzato inglese, gigante della musica barocca.

Ludovico Lazarus Zamenhof (1917) – Medico e linguista polacco, creatore della lingua esperanto.

Mario Carotenuto (1995) – Grande attore cinematografico e teatrale italiano.

Gianni Rodari (1980) – Scrittore, pedagogista e poeta italiano, celebre per la sua letteratura per l’infanzia.

Emma Morano (2017) – Supercentenaria italiana, al tempo della sua morte era la persona più anziana del mondo.

Eventi storici

Questi sono i fatti salienti accaduti nel corso dei secoli il 14 aprile:

1865 – Il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln viene colpito a morte da John Wilkes Booth al Ford’s Theatre di Washington; morirà la mattina seguente.

1900 – Apre a Parigi l’Esposizione Universale, la fiera che celebrò i successi del secolo passato e anticipò le innovazioni del Novecento.

1912 – Alle ore 23:40, il transatlantico RMS Titanic urta un iceberg nel Nord Atlantico durante il suo viaggio inaugurale.

1931 – In Spagna viene proclamata la Seconda Repubblica Spagnola, portando all’esilio di re Alfonso XIII.

1986 – Operazione El Dorado Canyon: gli Stati Uniti lanciano un attacco aereo contro la Libia di Gheddafi in risposta ad atti terroristici.

2003 – Viene completato il Progetto Genoma Umano: gli scienziati annunciano di aver sequenziato il 99% del DNA umano.

Giornata mondiale

Il 14 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Malattia di Chagas, istituita dall’OMS per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia tropicale trascurata e promuovere un accesso equo alle cure.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 14 aprile appartengono al segno dell’Ariete e sono spesso caratterizzati da una forte determinazione e da un’anima pionieristica. Una curiosità riguarda Adrien Brody: per prepararsi al ruolo ne “Il pianista”, l’attore vendette la sua auto e il suo appartamento e si trasferì in Europa con solo due valigie per comprendere il senso di perdita assoluta, diventando poi il più giovane vincitore dell’Oscar come Miglior Attore. Un altro legame interessante è quello tra Antonio Meucci e la data odierna: la sua vita fu una lotta costante per il riconoscimento dell’invenzione del telefono, un merito che gli fu attribuito ufficialmente dal Congresso degli Stati Uniti solo nel 2002.

Citazione del giorno