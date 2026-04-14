Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 14 Aprile 1912: la notte in cui il Titanic sfidò l’invincibile

Benvenuti all’almanacco del 14 aprile, una giornata che attraversa la storia tra grandi scoperte tecnologiche, tragici destini e compleanni illustri. In questo giorno il mondo ha trattenuto il fiato davanti all’immensità dell’oceano e ha celebrato l’arte in molteplici forme.
I Santi del giorno
In questa data la Chiesa cattolica commemora i Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, martiri a Roma sulla via Appia, la cui testimonianza di fede risale ai primi secoli del cristianesimo. Si festeggia inoltre Santa Liduina, vergine di Schiedam, protettrice dei pattinatori, e San Lamberto di Lione, vescovo.
Nati in questo giorno
L’elenco dei protagonisti nati il 14 aprile spazia dal cinema alla scienza, fino alla letteratura e allo sport:
- Christiaan Huygens (1629) – Matematico, astronomo e fisico olandese, scopritore di Titano e degli anelli di Saturno.
- Antonio Meucci (1808) – Inventore italiano, celebre per lo sviluppo del primo prototipo di telefono.
- Emil Cioran (1911) – Filosofo, saggista e aforista rumeno, tra i più influenti del XX secolo.
- Robert Doisneau (1912) – Fotografo francese, autore del celebre scatto “Il bacio davanti all’hotel de Ville”.
- Rod Steiger (1925) – Attore statunitense, premio Oscar per “La calda notte dell’ispettore Callaghan”.
- Loretta Lynn (1932) – Cantante country statunitense.
- Adrien Brody (1973) – Attore statunitense, premio Oscar per la sua interpretazione ne “Il pianista”.
- Silvio Muccino (1982) – Attore, regista e sceneggiatore italiano.
- Arianna Fontana (1990) – Pattinatrice di short track italiana, l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici.
Morti in questo giorno
Ricordiamo alcune personalità scomparse il 14 aprile:
- Girolamo Riario (1488) – Signore di Imola e Forlì, ucciso nella “Congiura degli Orsi”.
- Georg Friedrich Händel (1759) – Compositore tedesco naturalizzato inglese, gigante della musica barocca.
- Ludovico Lazarus Zamenhof (1917) – Medico e linguista polacco, creatore della lingua esperanto.
- Mario Carotenuto (1995) – Grande attore cinematografico e teatrale italiano.
- Gianni Rodari (1980) – Scrittore, pedagogista e poeta italiano, celebre per la sua letteratura per l’infanzia.
- Emma Morano (2017) – Supercentenaria italiana, al tempo della sua morte era la persona più anziana del mondo.
Eventi storici
Questi sono i fatti salienti accaduti nel corso dei secoli il 14 aprile:
- 1865 – Il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln viene colpito a morte da John Wilkes Booth al Ford’s Theatre di Washington; morirà la mattina seguente.
- 1900 – Apre a Parigi l’Esposizione Universale, la fiera che celebrò i successi del secolo passato e anticipò le innovazioni del Novecento.
- 1912 – Alle ore 23:40, il transatlantico RMS Titanic urta un iceberg nel Nord Atlantico durante il suo viaggio inaugurale.
- 1931 – In Spagna viene proclamata la Seconda Repubblica Spagnola, portando all’esilio di re Alfonso XIII.
- 1986 – Operazione El Dorado Canyon: gli Stati Uniti lanciano un attacco aereo contro la Libia di Gheddafi in risposta ad atti terroristici.
- 2003 – Viene completato il Progetto Genoma Umano: gli scienziati annunciano di aver sequenziato il 99% del DNA umano.
Giornata mondiale
Il 14 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Malattia di Chagas, istituita dall’OMS per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia tropicale trascurata e promuovere un accesso equo alle cure.
Curiosità sui nati in questo giorno
I nati il 14 aprile appartengono al segno dell’Ariete e sono spesso caratterizzati da una forte determinazione e da un’anima pionieristica. Una curiosità riguarda Adrien Brody: per prepararsi al ruolo ne “Il pianista”, l’attore vendette la sua auto e il suo appartamento e si trasferì in Europa con solo due valigie per comprendere il senso di perdita assoluta, diventando poi il più giovane vincitore dell’Oscar come Miglior Attore. Un altro legame interessante è quello tra Antonio Meucci e la data odierna: la sua vita fu una lotta costante per il riconoscimento dell’invenzione del telefono, un merito che gli fu attribuito ufficialmente dal Congresso degli Stati Uniti solo nel 2002.
Citazione del giorno
“La natura ha saggiamente disposto che le persone che non sono mai state a contatto con la sofferenza non possano capire chi soffre.” (Emil Cioran)