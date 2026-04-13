Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 13 Aprile: “Houston, abbiamo un problema”

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 13 aprile. Questa data segna un crocevia di eventi che spaziano dalle grandi conquiste scientifiche alle svolte storiche religiose e politiche. Un giorno che ci ricorda quanto la determinazione umana possa superare i confini terrestri o abbattere barriere secolari di pregiudizio.

Santi celebrati oggi

San Martino I, Papa e martire; Sant’Ermenegildo, martire; Sant’Albertino da Montone, abate; Sant’Orso di Ravenna, vescovo; Santa Margherita da Città di Castello, domenicana; Beato Rolando Rivi, seminarista e martire.

Nati oggi

Antonio Meucci (1808) inventore italiano; Samuel Beckett (1906) scrittore e drammaturgo irlandese; Giorgio Bassani (1916) scrittore italiano; Santi Licheri (1918) magistrato e personaggio televisivo italiano; Garry Kasparov (1963) scacchista russo; Rudi Völler (1960) allenatore e calciatore tedesco; Ivano Bordon (1951) calciatore italiano; Alex Baroni (1966) cantante italiano.

Morti oggi

Bartolomeo Ammannati (1592) scultore e architetto italiano; Jean de La Fontaine (1695) scrittore e favolista francese; Carlo Carrà (1966) pittore italiano; Letizia Battaglia (2022) fotografa e giornalista italiana; Bruno Bauer (1882) filosofo tedesco; Michael Bouquet (2022) attore francese.

Eventi principali

1111: Enrico V viene incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero. 1204: Quarta Crociata, le truppe crociate occupano e saccheggiano Costantinopoli. 1598: Enrico IV di Francia promulga l’Editto di Nantes, concedendo libertà di culto agli Ugonotti. 1769: L’esploratore James Cook arriva a Tahiti. 1970: A bordo della missione spaziale Apollo 13 esplode un serbatoio di ossigeno, dando origine alla celebre frase Houston, abbiamo un problema. 1986: Papa Giovanni Paolo II visita la Sinagoga di Roma, è la prima volta nella storia che un pontefice entra in un tempio ebraico.

Giornata Mondiale

Oggi, 13 aprile, ricorre la Giornata Internazionale del Bacio (International Kissing Day), istituita per celebrare questo gesto come espressione di affetto e per ricordare il bacio più lungo della storia.

Curiosità e Citazione

Sapevate che Antonio Meucci, nato oggi, fu riconosciuto ufficialmente come il vero inventore del telefono solo nel 2002 dal Congresso degli Stati Uniti, ponendo fine a una disputa secolare con Alexander Graham Bell? Inoltre, si dice che Samuel Beckett fosse nato di Venerdì Santo, un dettaglio che molti critici collegano al pessimismo cosmico presente nelle sue opere.

Citazione del giorno: “Non importa. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio.” (Samuel Beckett)

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