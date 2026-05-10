Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 10 maggio: si celebra San Cataldo

Il 10 maggio si rivela una data densa di trasformazioni storiche e conquiste civili, segnando passaggi fondamentali che spaziano dalle prime elezioni multirazziali in Sudafrica alla nascita di figure che hanno ridefinito le arti e le scienze. È un giorno che invita a riflettere sul progresso umano e sulla resilienza delle istituzioni.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora San Cataldo di Rachau, vescovo di origini irlandesi particolarmente venerato nel sud Italia, e San Giovanni d’Avila, sacerdote e dottore della Chiesa, noto per la sua profonda influenza sulla spiritualità spagnola del sedicesimo secolo. Si ricorda inoltre il patriarca Giobbe, figura biblica simbolo di pazienza e fede incrollabile di fronte alle avversità.

Nati celebri

Tra le personalità nate il 10 maggio figurano l’orologiaio e inventore francese Abraham-Louis Breguet (1747), il patriota italiano e autore dell’inno nazionale Goffredo Mameli (1827), l’attore e ballerino statunitense Fred Astaire (1899), la pluripremiata attrice francese Marina Vlady (1938), il cantautore e leader degli U2 Bono Vox (1960) e la modella canadese Linda Evangelista (1965).

Morti celebri

In questo giorno sono scomparsi l’esploratore e navigatore fiorentino Amerigo Vespucci (1512), il celebre botanico e tassonomista svedese Carlo Linneo (1778), l’artista giapponese Katsushika Hokusai (1849), noto per la Grande onda di Kanagawa, e l’attrice statunitense Joan Crawford (1977), icona dell’età dell’oro di Hollywood.

Eventi storici

Nel 1872 Victoria Woodhull diventa la prima donna a essere nominata per la presidenza degli Stati Uniti. Nel 1940, durante la seconda guerra mondiale, Winston Churchill viene nominato Primo Ministro del Regno Unito, mentre la Germania lancia l’invasione dei Paesi Bassi, del Belgio e del Lussemburgo. Nel 1994 Nelson Mandela presta giuramento come primo presidente nero del Sudafrica, segnando la fine definitiva dell’apartheid. Nel 1997 un devastante terremoto colpisce il confine tra Iran e Afghanistan, causando migliaia di vittime.

Giornata mondiale

Il 10 maggio si celebra la Giornata mondiale contro il Lupus (World Lupus Day), finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia autoimmune cronica, promuovendo la ricerca scientifica e il miglioramento dei servizi sanitari per i pazienti affetti da tale patologia.

Curiosità sui nati del giorno

Chi nasce il 10 maggio tende a possedere una spiccata determinazione e un forte senso pratico, tratti spesso associati al segno del Toro. Molte delle figure nate in questa data hanno dimostrato una straordinaria capacità di innovare in campi tecnici o artistici, combinando precisione metodologica e visione creativa. La propensione al comando e la lealtà verso i propri ideali sono caratteristiche ricorrenti in queste biografie.

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