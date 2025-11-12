Bib Gourmand: un nuovo ristorante arricchisce l’eccellenza gastronomica della provincia di Salerno

La provincia di Salerno si arricchisce di un nuovo prestigioso riconoscimento culinario. Il ristorante Bistrot di Pescheria è stato insignito del premio Bib Gourmand ed è ufficialmente inserito nella prossima Guida Michelin Italia 2026, la cui presentazione si terrà il 19 novembre al Teatro Regio di Parma.

Questo nuovo ingresso conferma la vivacità e l’elevata qualità dell’offerta gastronomica salernitana, aggiungendo un nuovo tassello all’elenco dei locali distinti dalla celebre guida.

Il riconoscimento Bib Gourmand

Il Bib Gourmand è il pittogramma della Guida Michelin raffigurante l’Omino Michelin che si lecca i baffi, un simbolo di garanzia per i clienti. Questo riconoscimento viene attribuito ai ristoranti che offrono una piacevole esperienza gastronomica caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Lo scopo degli ispettori è scovare, in ogni angolo d’Italia, ristoranti che mantengano un’elevata qualità della proposta culinaria e che trasmettano una profonda passione per la tavola, spesso valorizzando ricette legate alla tradizione, ma aperte anche alla modernità.

Il valore del ‘Bistrot di Pescheria’ per Salerno

Il Direttore della Guida MICHELIN Italia, Sergio Lovrinovich, ha evidenziato in modo specifico il contributo del nuovo locale salernitano nella selezione 2026, sottolineando il suo merito nel panorama delle scoperte:

“A Salerno, Al Bistrot di Pescheria valorizza il pesce povero con preparazioni fresche, eleganti e talvolta sorprendenti.“

Questa menzione pone l’accento sulla capacità del ristorante di innalzare la qualità della materia prima ittica locale, anche quella meno blasonata, trasformandola in piatti di grande carattere.

L’anteprima della Guida 2026

Il ‘Bistrot di Pescheria’ rientra tra le 24 novità di questa edizione che hanno ottenuto il Bib Gourmand, di cui ben 15 sono ristoranti selezionati e inseriti nella Guida MICHELIN nel corso dell’anno. La rivelazione dei Bib Gourmand è l’anteprima della MICHELIN Guide Ceremony Italy 2026, l’evento atteso da tutti gli addetti ai lavori e appassionati del settore.

Durante la cerimonia del 19 novembre verranno svelati tutti i nuovi ristoranti Stellati, le Stelle Verdi (dedicate alla sostenibilità), i vincitori dei Premi Speciali e i premiati con il Passion Dessert, completando così la selezione per l’Italia.