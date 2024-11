Ristoranti Bib Gourmand 2025: cinque nel salernitano

La Guida Michelin 2025 ha svelato i nuovi ristoranti insigniti del prestigioso Bib Gourmand, il riconoscimento assegnato ai locali che offrono un’esperienza culinaria di alta qualità a un prezzo accessibile. Quest’anno, sono ben 16 i nuovi locali italiani ad aggiungersi alla lista, confermando la vivacità e la diversità della scena gastronomica del Belpaese.

Un viaggio tra i sapori d’Italia

Dalle grandi città ai piccoli borghi, i Bib Gourmand 2025 portano in un viaggio attraverso le diverse regioni d’Italia, alla scoperta di sapori autentici e ricette tradizionali rivisitate con creatività. Tra le novità di quest’anno spicca il Ronchi Rò di Dolegna del Collio, un’antica cascina che offre una cucina genuina e legata al territorio, valorizzando i prodotti locali.

A Podenzano, invece, troviamo l’Osteria Fratelli Pavesi, un’oasi per gli amanti della cucina piacentina, che propone piatti classici e rivisitazioni moderne. A Teramo, l’Oishi sorprende con una cucina fusion che fonde la tradizione giapponese con i prodotti del Mediterraneo, mentre a Scorrano, in Puglia, Bro’s Trattoria conquista con le sue specialità cotte nel forno a legna, accompagnate dalle tipiche pucce salentine. In Campania la new entry arriva da Napoli: è l’osteria Pignatelli.

In provincia di Salerno, invece, sono cinque le attività che hanno ottenuto il riconoscimento e per tutte si tratta di conferma: ci sono Al Convento e La Dispensa di Armatore a Cetara, La Fratanza a Nocera Superiore e poi due ristoranti del Cilento: Angiolina a Pisciotta e la Chioccia d’Oro a Vallo della Lucania. Per tutte si tratta di conferme