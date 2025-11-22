Battipagliese, pari a Monteforte. Ora la vetta è più lontana

Nella tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese, impegnata al “De Cicco” di Pratola Serra, pareggia per 2 a 2 con la Virtus Monteforte Irpino al termine di una gara vibrante e ricca di colpi di scena. A referto due doppiette, una per parte, di Ripa, al tredicesimo centro stagionale in tredici partite, e Tarallo.
Il match
Comincia bene la Battipagliese con due conclusioni verso lo specchio della porta nel giro di sette minuti prima con Bocchetti e con poi con Ripa ma l’imprecisione del primo trova invece una grande parata di Parisi nel tiro del secondo.
Al 14’ la Virtus Monteforte fa le prove del gol con una conclusione di Masecchia smanacciata da Trapani. Vantaggio irpino che arriva sessanta secondi dopo con un tiro da fuori area di Tarallo che si spegne nell’angolino.
Veemente la reazione della Battipagliese che si rende pericolosa prima con due calci piazzati di Formicola e Senatore, entrambi respinti da Parisi, prima della rete del pari di Ripa dal dischetto. Penalty fischiato per un fallo di mano in area di rigore di un calciatore di casa.
Sul finire di tempo la Battipagliese la ribalta sempre con Ripa: cross basso di Cafaro, non impeccabile Parisi nell’uscita bassa e tap in di Ripa sul secondo palo.
Ad inizio ripresa arriva il pari della Virtus Monteforte sempre con Tarallo abile a trovarsi nel posto giusto al momento giusto su un cross profondo proveniente dalla destra.
La Battipagliese prova a ribaltare nuovamente il risultato con una serie di conclusioni verso lo specchio della porta con Bocchetti (al 9’), Senatore (al 17’), Onesto (al 20’), Suozzo (al 21’), Nuvoli (al 32’) fino alla traversa colpita da Cafaro al 43’ su cui si spengono i sogni della formazione bianconera di espugnare il “De Cicco”.
Ora le zebrette sono a 6 punti dalla vetta, complice la vittoria sul campo del Buccino della capolista Ebolitana.