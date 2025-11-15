Battipagliese in semifinale di Coppa Italia dopo il 3-0 a tavolino: Apice eliminato

Il Giudice Sportivo ha ufficialmente comunicato la sua decisione in merito al ricorso presentato dalla società Battipagliese. La sentenza ha assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra bianconera nella gara contro l’Apice. Questa decisione comporta la conseguente eliminazione della formazione beneventana dalla competizione tricolore, garantendo alla Battipagliese l’accesso diretto alla fase successiva.

La posizione irregolare del calciatore

Il provvedimento è scaturito in seguito al ricorso presentato dalla società Battipagliese riguardante la posizione irregolare del calciatore Mattea. Quest’ultimo era sceso in campo durante la gara di andata dei quarti di finale, disputata nella giornata di mercoledì e vinta dai beneventani. L’accoglimento del ricorso ha ribaltato l’esito del campo a favore della squadra ricorrente.

Riconoscimento per l’operato societario

La Battipagliese ha espresso il proprio plauso per il risultato ottenuto sul piano amministrativo. La dirigenza ha voluto complimentarsi, con un ulteriore riconoscimento, con il proprio segretario, il dottor Salvatore Di Stefano, per “questa ennesima dimostrazione di competenza e professionalità.”

Il cammino verso la semifinale di Coppa Italia

Grazie a questa sentenza, la Battipagliese si qualifica direttamente per le semifinali di Coppa Italia. Il calendario prevede che la gara di andata si giochi il 10 dicembre, mentre la partita di ritorno è fissata per il 7 gennaio. In semifinale, la Battipagliese affronterà la vincente del confronto tra Salernum Baronissi e Puteolana, la cui gara di andata si è conclusa con il risultato di 3-3.