Coppa Italia di Eccellenza, Battipagliese sconfitta in casa

Nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, la Battipagliese viene superata in casa dall’Apice per una rete a zero. Match winner il centrocampista Mincione al 19’ della prima frazione di gioco. La Battipagliese, con il tecnico della juniores Falcone in panchina, schiera le seconde linee lasciando a riposo Olmos, Ripa, Nuvoli, Cuomo tra gli altri.

Il match

Le prime battute di gara sono vivaci: al 4’ cross di Bocchetti, sul secondo palo sbuca Cafaro che viene sbilanciato prima di colpire a rete; al 5’ conclusione dalla distanza di Evangelista che termina centrale e viene parata agevolmente da Trapani; al 6’ errore in uscita di Losasso ma non ne approfitta Ibra che entra in area ma calcia malamente con il sinistro.

Al 19’ il gol che decide l’incontro: imbucata centrale di Evangelista per Mincione che da dentro l’area piccola calcia forte in diagonale e sorprende Trapani.

Prima della fine del tempo ci prova Bocchetti dalla distanza a scaldare i guanti di Guerra.

Secondo tempo, la volontà non basta alla Battipagliese

Nella ripresa la Battipagliese, mostrandosi molto volenterosa, mantiene un sostanziale possesso palla ma non crea grossi grattacapi alla retroguardia beneventana. Al 4’ ci prova ancora Evangelista dalla distanza ma trova sempre Trapani pronto alla risposta; dalla distanza ci prova anche Borgia al 6’ e Guerra risponde presente; al 9’ è bravo Borgia a sfondare sulla destra, entrare in area e servire l’accorrente Sabatino che viene murato al momento del tiro verso lo specchio della porta.

Comincia la girandola dei cambi. Al 26’ cross lungo di Onesto per la mezza rovesciata di Garofalo, palla alta. Al 30’ palla filtrante di Sabatino per l’accorrente Garofalo che mette il piede ma manda il pallone sull’esterno della rete. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi.

Il ritorno è in programma mercoledì 26 novembre allo stadio “Zampelli – Perrelli” di Apice con orario da definire.