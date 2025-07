Battipaglia, rissa in comunità per minori: arrestato giovane egiziano per aggressione a pubblico ufficiale

Nella giornata del 12 luglio, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Distaccato di Battipaglia ha tratto in arresto un minore egiziano, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rissa.

L’operazione

Gli agenti di Polizia, intervenuti presso la comunità per minori “Obiettivo Futuro” di Battipaglia, a seguito di una segnalazione relativa a una rissa in corso tra alcuni ospiti della struttura, procedevano ad identificare tra i partecipanti alla rissa i minori S.M.A.M. e K.A., mentre un terzo soggetto, identificato successivamente come E.B.A., si era già allontanato prima dell’arrivo della Polizia.

Durante le attività di accertamento, il minore S.M.A.M. assumeva un atteggiamento arrogante e provocatorio nei confronti degli operatori, rifiutandosi di collaborare e scagliandosi con violenza contro uno degli agenti, sferrandogli un violento pugno all’occhio destro. In considerazione della forte resistenza attiva dello straniero, si rendeva necessario l’intervento di un’altra pattuglia di polizia e grazie al cui ausilio si riusciva ad immobilizzare il cittadino egiziano.

Il provvedimento

Veniva, pertanto, tratto in arresto e disposto dal Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno, la traduzione presso il CPA dei minori di Napoli. L’agente colpito ha avuto n.15 giorni di prognosi.