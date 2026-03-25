Battipaglia punta sul turismo integrato: l’Amministrazione aderisce alla DMO “Destinazione Salerno”

Il Comune di Battipaglia dà una svolta strategica alle proprie politiche di sviluppo territoriale. L’ente ha formalizzato l’adesione alla DMO “Destinazione Salerno”. Non si tratta di un semplice passaggio burocratico, ma di una precisa scelta di visione che mira a trasformare il territorio in un’esperienza turistica coesa e competitiva.

Il nuovo ruolo di Battipaglia come snodo territoriale

La Destination Management Organization (DMO) si configura come il vero regista del comparto turistico, con l’obiettivo di superare la frammentazione che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni. L’analisi dell’Amministrazione è chiara: il turista contemporaneo non cerca più una singola struttura ricettiva, ma acquista un intero territorio.

In quest’ottica, Battipaglia rivendica il proprio ruolo di snodo fondamentale tra i Templi di Paestum, la Costiera Amalfitana e le eccellenze delle aree interne. L’Assessore Maria Citro ha sottolineato il valore di questa posizione baricentrica: “Il turista oggi non compra una camera d’albergo a Battipaglia: compra un territorio. Compra la vicinanza ai Templi di Paestum, la facilità di raggiungere la Costiera Amalfitana, l’eccellenza della nostra mozzarella, la bellezza delle nostre spiagge”.

I vantaggi strategici della cooperazione: dati e visibilità

L’ingresso nella DMO garantisce agli operatori locali l’accesso a strumenti finora preclusi alle singole realtà. La partecipazione assicura una visibilità internazionale attraverso l’inserimento nei circuiti dei grandi tour operator e in campagne di marketing strutturate a livello provinciale.

Parallelamente, la gestione sarà guidata dall’analisi dei dati antropologici e di spesa: sarà finalmente possibile profilare il visitatore, comprendendo le sue necessità e i motivi del suo soggiorno. Questo approccio scientifico permetterà di orientare gli investimenti su basi solide e non più su semplici intuizioni. Inoltre, l’appartenenza a una DMO riconosciuta garantisce una corsia preferenziale per l’accesso ai finanziamenti regionali ed europei, trasformando il territorio in una vera “forza d’urto”.

L’appello agli operatori: fare rete per elevare gli standard

L’Amministrazione comunale ha tracciato la rotta, ma il successo dell’iniziativa dipende ora dal coinvolgimento diretto del tessuto imprenditoriale. L’obiettivo è creare pacchetti turistici integrati che colleghino il litorale ai caseifici, le strutture ricettive alle escursioni culturali e religiose.

“Se i balneari non dialogano con gli albergatori, se i ristoratori non collaborano con chi organizza eventi, resteremo sempre piccoli”, ha ammonito l’Assessore Maria Citro, evidenziando come la mancanza di cooperazione costringa le imprese a una logorante “guerra dei prezzi” verso il basso. Al contrario, fare rete permette di sedersi ai tavoli decisionali dove si pianificano le infrastrutture prioritarie e la gestione dei flussi, aumentando di riflesso il valore patrimoniale delle singole strutture.

Modalità di adesione per i professionisti del settore

Per rendere operativa questa visione, il Comune di Battipaglia invita tutti gli operatori del turismo a manifestare il proprio interesse. Gli interessati potranno compilare la modulistica dedicata e inoltrarla via mail o tramite PEC agli indirizzi indicati nella documentazione ufficiale. L’invito dell’Amministrazione è di agire tempestivamente, entro la scadenza fissata per la giornata di domani, per non perdere l’opportunità di essere protagonisti attivi nel cambiamento del litorale e nell’economia dell’accoglienza.