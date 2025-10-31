Basket: Coach Di Concilio presenta la sfida alla Pol. Matese

Appuntamento per domenica al Pala Di Concilio

A cura di Alessandro Pippa

Domenica, al “Pala Di Concilio”, la Polisportiva Basket Agropoli sarà chiamata a un impegno di alto livello contro la Polisportiva Matese, attuale capolista del campionato. I delfini cercheranno di compiere l’impresa davanti al proprio pubblico, reduci da un ottimo momento di forma.

Le dichiarazioni

Il coach agropolese Di Concilio ha espresso soddisfazione per la crescita della squadra, reduce dalla convincente vittoria in trasferta contro Sant’Antimo:

“Stiamo attraversando un buon periodo – ha dichiarato – e domenica affronteremo una delle formazioni più attrezzate del campionato, una squadra che punta al salto di categoria. Sarà per noi un banco di prova importante, ma sono certo che il calore del nostro pubblico ci darà una grande spinta.”

L’appuntamento è dunque fissato per domenica al Pala Di Concilio, dove Agropoli proverà a fermare la corsa della capolista e regalare un’altra grande soddisfazione ai propri tifosi.

