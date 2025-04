‘Baby welcome’: Agropoli accoglie i nuovi nati con un dono | VIDEO

La Città di Agropoli, su proposta dell’Assessore alla famiglia e all’infanzia Elvira Serra, ha deciso di accogliere i nuovi nati con il “Baby welcome”. Questo progetto rappresenta un gesto di calore e vicinanza alle famiglie in un momento tanto gioioso e speciale, come la nascita di un bambino, attraverso il dono di un kit di benvenuto.

L’iniziativa

Il cadeau conterrà la lettera di benvenuto, firmata dal Sindaco Roberto Mutalipassi, e alcuni prodotti utili per i primi mesi di vita del bebè. La prima cerimonia di consegna alle famiglie residenti con figli nati nei primi mesi del 2025 si terrà sabato 5 aprile alle 10:30 nell’aula consiliare A. Di Filippo del comune. Sarà l’occasione anche per informare sulle nuove agevolazioni per le famiglie come il bonus nascita e l’esonero contributivo 2025 per le lavoratrici madri.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «L’Amministrazione comunale intende dedicare un piccolo pensiero ai nuovi concittadini e alle famiglie residenti attraverso un primo concreto contributo alla cura dei loro bambini».

L’assessore delegato alla famiglia e all’infanzia, Elvira Serra aggiunge: «Ogni bimbo che nasce è una gioia non solo per i genitori ma anche per l’intera comunità. Il ‘Baby welcome’ vuole essere un segno di accoglienza dei piccoli neocittadini agropolesi e trasmettere un segnale di grande attenzione alle famiglie».