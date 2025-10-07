Autista salernitano accusato ingiustamente ottiene giustizia: la Ugl Salerno fa annullare le sanzioni

Grazie alla collaborazione della segreteria provinciale della Ugl Autoferrotranvieri Salerno, guidata da Gabriele Giorgianni, e al lavoro dell’avvocato del sindacato salernitano, Francesca Falvella, l’autista R.F. di Busitalia Campania ha finalmente ottenuto giustizia.

L’iter

Dopo un lungo periodo di attesa e di difficoltà, il tribunale ha infatti riconosciuto che R.F. era stato ingiustamente accusato di aver provocato danni a un autobus aziendale parcheggiato nella rimessa di Cava de’ Tirreni.

In realtà, come è stato poi chiarito, l’autista aveva soltanto eseguito un ordine di servizio: trasferire il mezzo dalla rimessa di Pagani a quella metelliana, dove il bus – già riparato – doveva semplicemente essere riconsegnato. La magistratura ha quindi accolto il ricorso, dichiarando che non c’erano i presupposti per imputare a R.F. alcun danno. Busitalia Campania è stata condannata a restituire le somme trattenute ingiustamente all’autista.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara Gabriele Giorgianni, segretario provinciale Ugl Autoferrotranvieri Salerno -. È una vittoria della verità e della giustizia, ma anche della pazienza e della fiducia che il nostro collega ha riposto nel sindacato. Ringrazio in modo particolare l’avvocato Francesca Falvella per la professionalità e la tenacia con cui ha seguito la vicenda”.

Con questa sentenza, la Ugl Autoferrotranvieri salernitana, insieme alla segreteria provinciale dell’Ugl, conferma il proprio impegno concreto a tutela dei dipendenti del trasporto pubblico, nella convinzione che la giustizia e la verità debbano sempre prevalere.

“Questo caso dimostra ancora una volta l’importanza di avere un sindacato vicino ai lavoratori – aggiunge Carmine Rubino, segretario generale della Ugl Salerno -. Quando ci sono persone ingiustamente accusate, noi non ci tiriamo indietro. La UGL è sempre dalla parte di chi lavora e chiede rispetto”.