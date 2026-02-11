Auletta, i fedeli si schierano con don Vincenzo Addesso: “La maggioranza della comunità è con lui”

Non si placano le reazioni ad Auletta dopo l’annuncio dell’avvicendamento alla guida della parrocchia di San Nicola. Un nutrito gruppo di fedeli ha voluto esprimere pubblicamente il proprio sostegno a don Vincenzo Addesso, sottolineando come la maggior parte della comunità parrocchiale sia dalla sua parte.

L’impegno pastorale

Il gruppo di fedeli esprime la propria “gratitudine e riconoscenza” per il lavoro svolto dal parroco negli ultimi anni, evidenziando l’impegno pastorale e la presenza costante accanto alle famiglie. Secondo i sostenitori di don Addesso, le tensioni emerse negli ultimi mesi non rappresentano il sentimento prevalente della comunità.

Confronto costruttivo

I fedeli chiedono rispetto per il cammino compiuto finora e invitano a non alimentare ulteriori divisioni, auspicando che il confronto possa rimanere su toni pacati e costruttivi. Allo stesso tempo, ribadiscono la convinzione che il parroco abbia ancora il sostegno di una larga parte dei fedeli.