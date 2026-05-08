Atletico Pagani-Agropoli, missione finale: Squillante carica i “Delfini” per il colpaccio

È ormai archiviata la regular season del campionato di Promozione: ora si gioca soltanto per gli spareggi, che possono regalare l’Eccellenza soltanto a due delle dodici squadre qualificate in tutti i gironi.

Il tabellone: i precedenti e il regolamento

Per quanto riguarda il girone D, il primo turno vede fronteggiarsi questo sabato Atletico Pagani e Agropoli, rispettivamente la terza e la quarta in classifica. Nelle partite di campionato tra queste due squadre il punteggio non si è mai sbloccato, nonostante le innumerevoli palle-gol: sono terminate entrambe 0-0.

Il Pagani parte con il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre, in virtù della miglior classifica conseguita rispetto ai delfini: ai padroni di casa basterebbe quindi anche un pareggio per andare al prossimo turno, mentre per l’Agropoli non esistono quindi calcoli, i ragazzi di Squillante devono vincere per raggiungere in finale il Città di Pontecagnano.

I protagonisti: attacco record vs talento puro

Non sarà sicuramente un’ impresa facile, il Pagani è un’ottima squadra con calciatori importanti per la categoria, tra cui Pagano, capocannoniere del girone con 22 gol, e Starita, che invece ne ha segnati 17, tutte reti che hanno permesso ai biancoblu di essere il miglior attacco del campionato con 78 gol fatti.

L’ Agropoli ha giocatori altrettanto importanti, i quali possono fare la differenza, su tutti Donato Capozzoli che è recuperato al 100 per 100 della sua forma e potrà sicuramente creare grattacapi alla difesa avversaria, in una partita che può cambiare la storia recente dei delfini.

Le parole di mister Squillante

L’ha presentata così ai microfoni di InfoCilento l’allenatore dell’Agropoli Luigi Squillante: “La pressione è alta, ma noi siamo abituati, da quando sono arrivato ad Agropoli dovevamo vincere tutte le partite. È una partita da dentro o fuori, vogliamo andare avanti: rispettiamo l’avversario ma non lo temiamo, andremo a fare la nostra miglior partita.”

Diretta su InfoCilento

L’appuntamento è fissato a sabato alle ore 16.30 dallo Stadio comunale Desiderio di Cava de’ Tirreni per Atletico Pagani-Agropoli, live su tutti i canali InfoCilento.