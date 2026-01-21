Atena Lucana: il ballerino Pierpaolo Monzillo lascia “Amici” prima del serale

Il percorso del giovane ballerino Pierpaolo Monzillo, 18 anni di Atena Lucana, nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” si è interrotto prima dell’ingresso nella tanto ambita fase del serale. Monzillo, allievo della coreografa Veronica Peparini, non è riuscito a ottenere i pareri positivi necessari da parte di tutti i docenti per accedere alla fase finale del talent show di Canale 5.
L’addio alla scuola
In modo particolare, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno espresso valutazioni negative che hanno di fatto bloccato il suo passaggio al serale, decretando così l’uscita di Pierpaolo dalla scuola.
Orgoglio valdianese
L’addio alla scuola, nonostante non sia arrivato per decisione dello stesso allievo, segna comunque una tappa importante nella crescita artistica del giovane talento valdianese, che potrà continuare a lavorare e sviluppare la sua carriera fuori dai riflettori del programma.