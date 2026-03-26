Asl Salerno: progetto “Ponte”, educare, prevenire e includere. A Capaccio Paestum inaugurata la seconda edizione

Dopo il successo del 2025, prende il via la seconda edizione del progetto PONTE nei luoghi di lavoro realizzato in collaborazione con l’ASL di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Cittadinanzattiva e con il supporto tecnico-scientifico di LinkHealth. L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e al benessere dei dipendenti, ha aperto la nuova edizione con una giornata di screening e prevenzione presso la Tenuta Vannulo di Capaccio Paestum.

Il progetto

Ispirato al principio “One Health”, il progetto punta a rafforzare la sanità di prossimità e a diffondere la cultura della prevenzione attraverso campagne informative, screening gratuiti e servizi sanitari direttamente sul luogo di lavoro. Il progetto è coordinato per l’ASL di Salerno dal referente Screening Aziendale Arcangelo Saggese Tozzi e dalla responsabile della UOSD Promozione della Salute Rosamaria Zampetti.

I servizi

Il team medico-infermieristico, supportato da unità mobili attrezzate, ha garantito un’offerta completa di servizi direttamente sul luogo di lavoro: valutazioni posturali, consulenze nutrizionali e psicologiche, screening per l’epatite C, prenotazioni degli screening oncologici. Accanto a queste iniziative, il progetto ha introdotto anche sessioni informative sulle vaccinazioni per adulti, offrendo ai dipendenti strumenti concreti per tutelare la propria salute in modo completo.

Le novità 2026

Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno e il contributo scientifico del professor Mario Vitale, che hanno arricchito il programma con approfondimenti e attività informative dedicate alla salute tiroidea.

I prossimi appuntamenti

La seconda edizione del progetto PONTE proseguirà con altre due giornate territoriali, programmate al centro e al sud della provincia di Salerno, consolidando un modello di prevenzione accessibile, replicabile e vicino ai dipendenti e alla comunità, favorendo l’accesso alle prestazioni e promuovendo una cultura diffusa della prevenzione e del benessere.