Asl Salerno, prevenzione delle aggressioni in Pronto Soccorso: arrivano gli psicologi

Nell’ambito delle azioni adottate dalla Direzione Generale dell’Asl Salerno per affrontare le criticità connesse ai comportamenti violenti ed alle aggressioni in Pronto Soccorso, l’Asl Salerno comunica di aver proceduto all’assunzione di due Psicologi che saranno impiegati nei Dea di primo livello dell’Asl: Nocera-Pagani-Scafati, Eboli-Battipaglia-Roccadaspide, e Vallo della Lucania.

A loro sarà affidato il compito di svolgere opera di prevenzione delle aggressioni nei confronti del personale attraverso l’accoglienza, l’informazione corretta ai familiari, e la presa in carico delle molte problematiche che presentato risvolti psicologici.

Servizi di psicologia

La presenza dei Servizi di psicologia di Base all’interno dei Pronto Soccorso aziendali costituisce un importante trait-d’union ospedale-territorio, prendendo in carico tutto quello che è socio-sanitario e non specificamente sanitario, orientandolo ad una presa in carico territoriale, e successivamente verso le Case di Comunità.

Il Servizio di psicologia di Base diventa, quindi, anche un servizio-sentinella atto ad intercettare i bisogni di tipo territoriale.

Pronto soccorso

Il Pronto soccorso è definito il “porto urbano dell’emergenza- urgenza” dove approdano pazienti e familiari che sperimentano situazioni di stress, con paura, panico e sensazione di perdita di controllo rispetto agli eventi.

In tale contesto, una precoce assistenza psicologica permetterà all’individuo di elaborare l’esperienza traumatica, assicurando ai familiari un sostegno adeguato nel percorso assistenziale, aiutandoli a fronteggiare le angosce e il tempo di attesa, che resta uno dei principali motivi delle aggressioni.