Asl Salerno, mancata valorizzazione del personale interno: la denuncia della CISL FP Salerno

La CISL FP Salerno ha espresso forti preoccupazioni in merito alla selezione interna indetta dall’ASL Salerno, con prova colloquio prevista per l’11 dicembre. In una nota formale del 5 dicembre, il Segretario Provinciale Alfonso Della Porta ha sottolineato come la riserva dei posti destinata al personale interno per la figura di Collaboratore Tecnico Professionale – Ingegnere Edile sia ritenuta insufficiente e riduttiva.

Un solo posto riservato agli interni: scelta contestata

Il bando prevede un solo posto riservato al personale interno. Una decisione che, secondo la CISL FP, non rispetta né le normative vigenti né il principio di equità. Negli ultimi anni, infatti, sono stati inseriti nell’organico ben 19 dipendenti a tempo indeterminato con questo profilo. Inoltre, il concorso pubblico ha previsto 14 posti a tempo indeterminato, dei quali almeno 7 avrebbero dovuto essere riservati alle progressioni verticali interne.

Le dichiarazioni dei coordinatori sindacali

Andrea Pastore, Coordinatore per l’Area Nord, ha evidenziato che limitare la riserva a un solo posto significa penalizzare i lavoratori che da anni contribuiscono con professionalità alla crescita dell’azienda. Analogamente, Lorenzo Conte, Coordinatore per l’Area Sud, ha sottolineato come questa scelta ignori le legittime aspettative del personale interno e contraddica la logica della valorizzazione delle risorse umane.

Richiamo al rispetto delle normative

Il Segretario Provinciale Alfonso Della Porta ha ribadito che non rispettare il 50% di riserva stabilito dall’art. 52 del D.lgs. . 165/2001 e dall’art. 21 del CCNL 2019/2021 è inaccettabile. La valorizzazione delle professionalità già presenti nell’ASL Salerno deve essere una priorità, tradotta in azioni concrete e rispettose delle norme.

Rischio per le relazioni sindacali

La CISL FP Salerno denuncia inoltre che altre procedure per la valorizzazione del personale interno sono ferme, e questa situazione rischia di compromettere le relazioni sindacali con la direzione strategica aziendale. La mancanza di attenzione su materie contrattuali fondamentali potrebbe avere conseguenze negative sul clima lavorativo.

La richiesta urgente della CISL FP Salerno

I tre dirigenti sindacali chiedono con urgenza un riesame dell’avviso e l’ampliamento dei posti riservati al personale interno, prima dello svolgimento della prova. Per la CISL FP Salerno è essenziale garantire equità, rispetto delle norme e valorizzazione delle competenze già presenti all’interno dell’ASL Salerno.