ASD Arti Marziali Capaccio Paestum celebra i 40 anni di attività e raduna in città oltre 100 atleti

Domenica 26 ottobre, presso la Palestra Olimpia a Capaccio Paestum, si è svolta una gara interregionale di Wushu Kung Fu, organizzata dall’ASD Arti Marziali Capaccio Paestum in occasione del 40° anno di attività. Alla manifestazione sportiva hanno partecipato 11 associazioni provenienti da Emilia Romagna, Puglia, Basilicata e Campania con oltre 100 atleti che hanno gareggiato nelle varie categorie.

La kermesse sportiva

La manifestazione, con i saluti iniziali del presidente dell’ASD Arti Marziali Capaccio Paestum Maestro Matteo D’Amato, durante i quali ha ringraziato le società e i tecnici presenti e in particolare i fondatori dell’associazione e le autorità e ospiti intervenuti, dopo l’inno nazionale è iniziata con la Danza del Leone e proseguita con la gara.

Tutte le società presenti e gli arbitri sono state premiate con un ricordo dell’evento, ma soprattutto come sempre il Maestro D’Amato ha voluto mettere al centro dell’attenzione gli atleti premiando con medaglia ricordo anche chi non era tra i primi tre.

La gara suddivisa per stili del nord, del sud, del moderno e taijiquan, nella classifica finale per società ha visto primeggiare proprio l’associazione capaccese.

Il prossimo appuntamento

Ai ringraziamenti finali, tutte le società si sono date appuntamento per il mese di marzo prossimo per il Memorial di Wushu Kung Fu “Dario Ambra”, per il quale il Maestro D’Amato è già al lavoro.