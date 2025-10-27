ASD Arti Marziali Capaccio Paestum celebra i 40 anni di attività e raduna in città oltre 100 atleti

Alla manifestazione sportiva hanno partecipato 11 associazioni provenienti da 4 regioni italiane

A cura di Comunicato Stampa
Wushu Kung Fu

Domenica 26 ottobre, presso la Palestra Olimpia a Capaccio Paestum, si è svolta una gara interregionale di Wushu Kung Fu, organizzata dall’ASD Arti Marziali Capaccio Paestum in occasione del 40° anno di attività. Alla manifestazione sportiva hanno partecipato 11 associazioni provenienti da Emilia Romagna, Puglia, Basilicata e Campania con oltre 100 atleti che hanno gareggiato nelle varie categorie.

La kermesse sportiva

La manifestazione, con i saluti iniziali del presidente dell’ASD Arti Marziali Capaccio Paestum Maestro Matteo D’Amato, durante i quali ha ringraziato le società e i tecnici presenti e in particolare i fondatori dell’associazione e le autorità e ospiti intervenuti, dopo l’inno nazionale è iniziata con la Danza del Leone e proseguita con la gara.

Tutte le società presenti e gli arbitri sono state premiate con un ricordo dell’evento, ma soprattutto come sempre il Maestro D’Amato ha voluto mettere al centro dell’attenzione gli atleti premiando con medaglia ricordo anche chi non era tra i primi tre.

La gara suddivisa per stili del nord, del sud, del moderno e taijiquan, nella classifica finale per società ha visto primeggiare proprio l’associazione capaccese.

Il prossimo appuntamento

Ai ringraziamenti finali, tutte le società si sono date appuntamento per il mese di marzo prossimo per il Memorial di Wushu Kung Fu “Dario Ambra”, per il quale il Maestro D’Amato è già al lavoro.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 27 ottobre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Incidente Sala Consilina

Sala Consilina: scontro auto – camion, ferita una donna

È successo nel pomeriggio. Indagini in corso da parte della Polizia Municipale

Pisciotta tra i borghi rigenerati dal Ministero della Cultura: fondi PNRR per arte e recupero

Pisciotta ottiene fondi PNRR per la "Rigenerazione urbana" del MIC. Interventi materiali,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79