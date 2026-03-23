Ascea: la D’Angelo Soccer School scende in campo per la tutela del mare

Una giornata all’insegna dello sport e dell’ambiente si è tenuta ieri sulle spiagge di Ascea, grazie ai i ragazzi della D’Angelo Soccer School, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. I giovani atleti, accompagnati da mister e famiglie, si sono impegnati in un’attività concreta di pulizia della spiaggia, contribuendo attivamente alla salvaguardia del territorio.

Un gesto semplice ma significativo

Un gesto semplice ma significativo, che come racconta Angelo D’Angelo, responsabile tecnico della scuola calcio “Ha unito educazione ambientale e senso civico, trasformando una giornata di sport in un’esperienza di crescita collettiva”.

Presenti anche il Sindaco di Ascea, Stefano Sansone e il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che ha fatto dono a tutti i ragazzi di una borraccia e altri gadget. Fondamentale il supporto di tutte le realtà locali che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, come la Pro Loco di Ascea, la Misericordia di Ascea e la Cooperativa Velia Ambiente. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di famiglie e ragazzi provenienti non solo da Ascea, ma anche da Ceraso e dai territori limitrofi, a conferma di una forte adesione e di un coinvolgimento condiviso.