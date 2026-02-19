Nasce Ascea Calcio: la prima squadra della D’Angelo Soccer School

Una nuova realtà calcistica prende forma nel territorio cilentano: Ascea Calcio. A promuovere questa iniziativa è la D’Angelo Soccer School, fondata da Angelo D’Angelo, storico capitano dell’Avellino, che ha scelto di dare continuità al percorso dei giovani calciatori formati nella sua scuola calcio.

Il progetto

L’obiettivo, secondo quanto dichiarato, è quello di proseguire il lavoro svolto con i più piccoli e offrire un futuro sportivo ai ragazzi di Ascea, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. La storia personale di D’Angelo si intreccia profondamente con questo progetto. Il centrocampista ha infatti mosso i primi passi proprio ad Ascea, vestendo le maglie del Pro Velia, per poi continuare la sua carriera con il Cosenza, Voghera, Spal, Reno Centese, Gelbison e Turris, prima della lunga e importante parentesi con l’Avellino.

Con Ascea Calcio, la D’Angelo Soccer School punta a tornare a essere un punto di riferimento per il territorio: “Siamo felici per questa opportunità nata da un’esigenza nostra ma al contempo condivisa con i ragazzi di Ascea. L’intento è rappresentare il nostro paese: questa sarà la squadra di tutti”.