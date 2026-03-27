Ascea: alla Fondazione Alario la giornata della legalità sul tema del contrasto alla violenza sulle donne

Il 28 marzo 2026, presso la Fondazione Alario per Elea Velia ad Ascea Marina, si svolgerà la 13^ giornata della legalità sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, organizzato dall’I. C. Parmenide di Ascea e dal Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Vallo della Lucania, con la collaborazione della Fondazione Alario per Elea Velia.

La giornata e gli interventi

I docenti Patrizia Durso, Antonino Cotroneo e gli alunni del Liceo e dell’Istituto comprensivo Parmenide presenteranno delle riflessioni sulla giornata. È prevista la partecipazione di Stefano Sansone, Sindaco di Ascea, Antonio Sansone, Sindaco di Vallo della Lucania, Silvia Pisapia, Sindaco di Casal Velino, Giovanni Guzzo, Presidente f.f. della Provincia Salerno e Mimì Minella, Consigliere Regionale della Campania che interverranno sui temi delle Politiche sociali e del contrasto alla violenza.

Hanno aderito all’iniziativa i rappresentati delle forze dell’ordine della Provincia di Salerno: Annarosa Bortone – Comandante distaccamento Polizia Stradale di Vallo della Lucania, Lucrezia Ceccarelli – Tenente del comando GDF Vallo della Lucania, Alessandra Vigorito – Ispettrice e Rosario Della Corte – Assistente capo coordinatore Polizia di Stato Commissariato di Battipaglia, Valerio Palmieri – Comandante del reparto territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania, Anna Maria Spinelli – Maresciallo Corpo forestale dello Stato di Acquavella, Massimiliano Falcone – Comandante Polizia municipale Ascea, Renata Pepe – Presidente Comitato pari opportunità di Salerno, Gaetana Paesano -Presidente Comitato pari opportunità Vallo della Lucania. Coordina i lavori i lavori Marcello D’Aiuto, Presidente della Fondazione Alario per Elea Velia. L’intervento conclusivo sarà tenuto dall’on. Attilio Pierro – Deputato del Parlamento.

L’iniziativa

“L’iniziativa”, afferma il Dirigente Scolastico Antonio Iannuzzelli, “giunta alla XIII edizione, si colloca nell’alveo delle attività educative e formative di educazione alla legalità, che la scuola realizza, ponendo sempre, al centro delle sue azioni, le persone delle allieve e degli allievi e promuovendone la crescita attraverso la formazione integrale di tutte le dimensioni, in primis cognitive, affettive, relazionali, etiche.

L’importanza della prevenzione

Questa giornata è importante per i giovani, in quanto possono avere delle informazioni dirette dalle forze dell’ordine per quanto riguarda la loro azione di prevenzione e non come spesso vengono viste solo per quella di repressione sul territorio. Le studentesse e gli studenti potranno intervenire con domande dirette agli esponenti della classe politica e dirigenziale, che illustreranno la loro azione ed esperienza politica ed amministrativa.

La partecipazione di tutte queste autorità”, conclude, “è la dimostrazione di come le istituzioni siano vicine alle nuove generazioni e di quanto sia indispensabile la loro alleanza con scuola e famiglie, nella dimensione dinamica di una rete di relazioni all’interno della comunità nel rispetto della diversità e complementarità dei ruoli”.