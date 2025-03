Aquara, Marino: “Donerò il compenso da sindaco per la videosorveglianza del Comune” | VIDEO

Dopo l’allarmante furto avvenuto in località Mainardi di Aquara nei giorni scorsi proprio mentre i proprietari dell’abitazione, due anziani, erano in casa, il sindaco di Aquara, Antonio Marino è stato ricevuto, dopo averne fatto formale richiesta, dal Prefetto Francesco Esposito.

Il tavolo sulla sicurezza

Ad essere invitati a prendere parte al tavolo sulla sicurezza anche altri tre sindaci dei comuni dell’entroterra cilentano: Gabriele Iuliano di Roccadaspide, Giuseppe Scorza di Castel San Lorenzo e Carmine Casella di Felitto.

Gli amministratori, nei mesi scorsi, hanno redatto un progetto per incrementare la videosorveglianza nel comune in maniera congiunta e tramite una centrale di registrazione unica da tenere a Roccadaspide, il progetto, però, ancora non è stato finanziato e quindi il sindaco di Aquara, Antonio Marino, per poter dotare il proprio comune, in tempi brevi, dei dispositivi di videosorveglianza ha deciso e annunciato, ai microfoni di InfoCilento, di essere pronto a donare il suo compenso da sindaco per l’installazione delle videocamere in tutto il paese. Dal suo canto, il Prefetto Esposito, ha rassicurato che l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree interne del Cilento, come per tutto il territorio, è massima e che ci sono iniziative in cantiere per contrastare sempre di più il fenomeno dei furti.