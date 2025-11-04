Aquara, furto in appartamento. Anziano immobilizzato dai ladri e derubato

Paura ad Aquara durante la notte scorsa: un uomo anziano che vive da solo, a pochi metri dal centro, è stato raggiunto, nel suo appartamento, da ladri che lo hanno immobilizzato intimandogli di non urlare.

Ladri in azione ad Aquara

Ad entrare in casa, dopo aver sfondato e aperto il portone d’ingresso con un attrezzo da scasso, tre uomini che il malcapitato non è riuscito a riconoscere.

Il proprietario dell’abitazione, raggiunto mentre stava dormendo nella sua camera da letto, è stato svegliato e portato, sotto minaccia, in un’altra stanza da uno dei tre malviventi mentre gli altri due complici mettevano a soqquadro la stanza e tutti gli altri ambienti della casa per trovare e derubare contanti e oggetti di valore.

Il bottino

I tre sono riusciti a trovare denaro in contanti e a sradicare dal muro un armadietto blindato, nello specifico una fuciliera, e dopo essersi impossessati dei beni trovati sono fuggiti via, a quel punto l’uomo è riuscito a chiedere aiuto ed è stato allertato il 112.

In mattinata l’accaduto è stato denunciato: l’anziano si è recato, accompagnato, presso la Caserma dei Carabinieri di Aquara agli ordini dal Maresciallo di Stazione Pierpaolo Coppola e ha informato anche il Comando della Polizia Municipale con l’agente Mariangelo Iuliano, di quanto accaduto.

Presso l’abitazione sono giunti sia i Vigili che i Carabinieri per effettuare un sopralluogo.

Preoccupazione nella comunità

L’episodio, avvenuto tra le due e le tre di notte, ha scosso molto la comunità e ha riacceso la paura dei furti nell’intero territorio che sembra, oramai, sotto l’assedio dei ladri: basti pensare che solo poche ore fa, anche nella frazione Tempalta di Roccadaspide, dei ladri sono riusciti a portare via oggetti di valore come oro e soldi e ad agire indisturbati mentre i proprietari erano in casa entrando nell’abitazione senza che nessuno se ne accorgesse.