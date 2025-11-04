Aquara, furto in appartamento. Anziano immobilizzato dai ladri e derubato

Anziano sorpreso nel sonno, minacciato e bloccato dai malviventi. Indagini in corso

A cura di Alessandra Pazzanese
Carabinieri notte

Paura ad Aquara durante la notte scorsa: un uomo anziano che vive da solo, a pochi metri dal centro, è stato raggiunto, nel suo appartamento, da ladri che lo hanno immobilizzato intimandogli di non urlare.

Ladri in azione ad Aquara

Ad entrare in casa, dopo aver sfondato e aperto il portone d’ingresso con un attrezzo da scasso, tre uomini che il malcapitato non è riuscito a riconoscere.

Il proprietario dell’abitazione, raggiunto mentre stava dormendo nella sua camera da letto, è stato svegliato e portato, sotto minaccia, in un’altra stanza da uno dei tre malviventi mentre gli altri due complici mettevano a soqquadro la stanza e tutti gli altri ambienti della casa per trovare e derubare contanti e oggetti di valore.

Il bottino

I tre sono riusciti a trovare denaro in contanti e a sradicare dal muro un armadietto blindato, nello specifico una fuciliera, e dopo essersi impossessati dei beni trovati sono fuggiti via, a quel punto l’uomo è riuscito a chiedere aiuto ed è stato allertato il 112.

In mattinata l’accaduto è stato denunciato: l’anziano si è recato, accompagnato, presso la Caserma dei Carabinieri di Aquara agli ordini dal Maresciallo di Stazione Pierpaolo Coppola e ha informato anche il Comando della Polizia Municipale con l’agente Mariangelo Iuliano, di quanto accaduto.

Presso l’abitazione sono giunti sia i Vigili che i Carabinieri per effettuare un sopralluogo.

Leggi anche:

Vallo della Lucania, ladri in azione: colpo in abitazione

Preoccupazione nella comunità

L’episodio, avvenuto tra le due e le tre di notte, ha scosso molto la comunità e ha riacceso la paura dei furti nell’intero territorio che sembra, oramai, sotto l’assedio dei ladri: basti pensare che solo poche ore fa, anche nella frazione Tempalta di Roccadaspide, dei ladri sono riusciti a portare via oggetti di valore come oro e soldi e ad agire indisturbati mentre i proprietari erano in casa entrando nell’abitazione senza che nessuno se ne accorgesse.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Andrea Conte

Andrea Conte insignito Cavaliere della Repubblica: orgoglio cilentano nell’Arma dei Carabinieri

Andrea Conte, Maresciallo dei Carabinieri originario di Ostigliano, insignito del titolo Cavaliere…

Vespa Club

Ad Ascea l’unica tappa campana del Campionato Invernale di Regolarità Vespa 2026

L’appuntamento del 15 marzo ad Ascea sarà dunque l’unico passaggio campano della…

Scontro tra auto a Vallo della Lucania, ferito un ottantaduenne

Ad avere la peggio è stato un anziano del posto che viaggiava…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79