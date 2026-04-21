“Anteprima News” del 21 aprile 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Ospiti di oggi, Domenico Raimondo, presidente consorzio di tutela mozzarella di bufala DOP, Padre Alex Brai, missionario saveriano, Giuseppe Aulisio, rappresentante d’istituto Liceo Gatto Agropoli, Alessandro Rosiello 5A scientifico, Ludovica Stabile 2B linguistico e Don Roberto Guida.