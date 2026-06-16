Tribunale di Lagonegro: arrivano due nuovi magistrati, Antonietta Terracciano e Camilla Scarpa assegnate al settore civile

Si rafforza l’organico del Tribunale di Lagonegro con l’immissione in ruolo di due nuovi magistrati. Si tratta delle dottoresse Antonietta Terracciano e Camilla Scarpa, entrambe destinate alla Sezione Civile, con specifiche competenze nei diversi ambiti del settore.
Le assegnazioni e i rispettivi ruoli nella Sezione Civile
Le due nuove professioniste andranno a coprire ruoli chiave all’interno del presidio giudiziario, garantendo la continuità e l’efficienza dei servizi.
Antonietta Terracciano all’Area Esecuzioni
La dottoressa Antonietta Terracciano è stata assegnata all’Area Esecuzioni e Procedure Concorsuali, andando a ricoprire la posizione rimasta vacante dopo il trasferimento della dottoressa Giuliana Santa Trotta.
Camilla Scarpa al Contenzioso Civile
La dottoressa Camilla Scarpa, invece, entrerà a far parte dell’Area Contenzioso Civile e Volontaria Giurisdizione, occupando la posizione precedentemente attribuita al dottor Maurizio Ferrara.
Più efficienza per il presidio giudiziario lagonegrese
Le nuove assegnazioni consentiranno di consolidare l’attività della Sezione Civile del presidio giudiziario lagonegrese, garantendo una più efficace distribuzione del lavoro e un ulteriore rafforzamento dell’organico a servizio del territorio.