Ancora furti in abitazione, doppio colpo a Sala Consilina

Due furti in abitazione sono stati messi a segno ieri nella cittadina di Sala Consilina, precisamente in due appartamenti situati all’interno di una villetta nella frazione di Trinità. I proprietari delle case erano assenti al momento dei fatti, consentendo ai ladri di agire indisturbati e rubare preziosi e denaro per un valore complessivo di circa diecimila euro.

Le indagini

Secondo le prime indagini condotte dalle forze dell’ordine, i ladri avrebbero agito con grande abilità e conoscenza del territorio, approfittando del fatto che le abitazioni si trovavano in una zona appartata e poco frequentata.

Una volta entrati all’interno degli appartamenti, i malviventi hanno avuto tutto il tempo per mettere a soqquadro le stanze e portare via tutto ciò che ritenevano di valore.

Tra gli oggetti rubati figurano soprattutto gioielli e denaro contante, ma anche alcuni elettrodomestici. I proprietari delle case sono stati colti alla sprovvista dal furto e sono rimasti profondamente scossi dall’accaduto.

Alcuni di loro hanno denunciato l’accaduto alle autorità, chiedendo che vengano messe in atto tutte le misure necessarie per individuare i responsabili e recuperare gli oggetti rubati.

I precedenti

Purtroppo sono diversi i furti in abitazione registrati negli ultimi tempi nel Vallo di Diano. In questi casi è importante che i cittadini adottino tutte le precauzioni necessarie per evitare di diventare vittime di furti. È consigliabile, ad esempio, chiudere sempre bene le porte e le finestre di casa, dotare l’abitazione di un sistema di allarme e non tenere oggetti di valore in vista. Inoltre, è importante segnalare alla polizia eventuali comportamenti sospetti o la presenza di persone estranee nella propria zona di residenza.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sono sulle tracce dei responsabili. Tuttavia, è importante che i cittadini collaborino con le autorità per prevenire eventuali furti e garantire la sicurezza del territorio.