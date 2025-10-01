Almanacco dell’1 ottobre: la rivoluzione del suono: il primo CD arriva nei negozi. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 1 ottobre è il 274º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (275º negli anni bisestili). Mancano 91 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure di rilievo, ha segnato svolte storiche e ospita ricorrenze internazionali che invitano alla riflessione.
Santi del giorno
- Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux), vergine e dottore della Chiesa, patrona delle missioni
- San Bavone di Gand, eremita
- San Piatone di Tournai, sacerdote e martire
- Santa Nana, regina della Georgia
- San Mirian III, re della Georgia
Nati il 1 ottobre
- Jimmy Carter (1924), presidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la pace
- George Weah (1966), calciatore liberiano e presidente della Liberia
- Philippe Noiret (1930), attore francese
- Milly Carlucci (1954), conduttrice televisiva italiana
- Samuele Bersani (1970), cantautore italiano
- Daniele Bossari (1974), conduttore televisivo italiano
- Gaio Sallustio Crispo (86 a.C.), storico romano
- Alessandro Severo (208), imperatore romano
Morti il 1 ottobre
- Giuliano Gemma (2013), attore italiano
- Charles Aznavour (2018), cantautore e attore francese
- Marsilio Ficino (1499), filosofo e umanista italiano
- Pierre Corneille (1684), drammaturgo francese
- Richard Avedon (2004), fotografo statunitense
Eventi storici del 1 ottobre
- 965: Elezione di papa Giovanni XIII
- 1800: La Spagna cede la Louisiana alla Francia con il trattato di San Ildefonso
- 1869: L’Austria emette la prima cartolina postale
- 1960: La Nigeria ottiene l’indipendenza dal Regno Unito
- 1976: Va in onda il primo episodio dell’anime “Candy Candy”
- 1982: Nei negozi arriva il primo CD musicale, “52nd Street” di Billy Joel
- 1989: L’Italia vince il suo primo Campionato europeo di pallavolo maschile
- 2000: Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Sydney
- 2009: Violento nubifragio in Sicilia, con gravi danni a Messina e Palermo
- 2013: Naufragio al largo di Lampedusa, oltre 400 migranti coinvolti
Giornata mondiale
- Giornata internazionale delle persone anziane, istituita dalle Nazioni Unite nel 1990 per promuovere la dignità e il benessere degli anziani nel mondo
Curiosità sui nati
- Jimmy Carter, nato il 1 ottobre 1924, è il presidente statunitense più longevo della storia e ha ricevuto il Nobel per la pace nel 2002 per il suo impegno diplomatico.
- George Weah, nato nel 1966, è l’unico calciatore africano ad aver vinto il Pallone d’Oro e successivamente diventato presidente del suo paese.
- Milly Carlucci, volto storico della televisione italiana, ha saputo coniugare eleganza e popolarità in oltre quarant’anni di carriera.
Citazione
“La salute non analizza se stessa e neppure si guarda allo specchio. Solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi.” — Italo Svevo
