Almanacco dell’1 ottobre: la rivoluzione del suono: il primo CD arriva nei negozi. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 1 ottobre segna l’arrivo del primo CD, la nascita di Carter e Weah, e la Giornata degli anziani. Scopri eventi, curiosità e protagonisti di questa data

A cura di Ernesto Rocco
Cd

Il 1 ottobre è il 274º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (275º negli anni bisestili). Mancano 91 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure di rilievo, ha segnato svolte storiche e ospita ricorrenze internazionali che invitano alla riflessione.

Santi del giorno

  • Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux), vergine e dottore della Chiesa, patrona delle missioni
  • San Bavone di Gand, eremita
  • San Piatone di Tournai, sacerdote e martire
  • Santa Nana, regina della Georgia
  • San Mirian III, re della Georgia

Nati il 1 ottobre

  • Jimmy Carter (1924), presidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la pace
  • George Weah (1966), calciatore liberiano e presidente della Liberia
  • Philippe Noiret (1930), attore francese
  • Milly Carlucci (1954), conduttrice televisiva italiana
  • Samuele Bersani (1970), cantautore italiano
  • Daniele Bossari (1974), conduttore televisivo italiano
  • Gaio Sallustio Crispo (86 a.C.), storico romano
  • Alessandro Severo (208), imperatore romano

Morti il 1 ottobre

  • Giuliano Gemma (2013), attore italiano
  • Charles Aznavour (2018), cantautore e attore francese
  • Marsilio Ficino (1499), filosofo e umanista italiano
  • Pierre Corneille (1684), drammaturgo francese
  • Richard Avedon (2004), fotografo statunitense

Eventi storici del 1 ottobre

  • 965: Elezione di papa Giovanni XIII
  • 1800: La Spagna cede la Louisiana alla Francia con il trattato di San Ildefonso
  • 1869: L’Austria emette la prima cartolina postale
  • 1960: La Nigeria ottiene l’indipendenza dal Regno Unito
  • 1976: Va in onda il primo episodio dell’anime “Candy Candy”
  • 1982: Nei negozi arriva il primo CD musicale, “52nd Street” di Billy Joel
  • 1989: L’Italia vince il suo primo Campionato europeo di pallavolo maschile
  • 2000: Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Sydney
  • 2009: Violento nubifragio in Sicilia, con gravi danni a Messina e Palermo
  • 2013: Naufragio al largo di Lampedusa, oltre 400 migranti coinvolti

Giornata mondiale

  • Giornata internazionale delle persone anziane, istituita dalle Nazioni Unite nel 1990 per promuovere la dignità e il benessere degli anziani nel mondo

Curiosità sui nati

  • Jimmy Carter, nato il 1 ottobre 1924, è il presidente statunitense più longevo della storia e ha ricevuto il Nobel per la pace nel 2002 per il suo impegno diplomatico.
  • George Weah, nato nel 1966, è l’unico calciatore africano ad aver vinto il Pallone d’Oro e successivamente diventato presidente del suo paese.
  • Milly Carlucci, volto storico della televisione italiana, ha saputo coniugare eleganza e popolarità in oltre quarant’anni di carriera.

Citazione

“La salute non analizza se stessa e neppure si guarda allo specchio. Solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi.” — Italo Svevo

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Angela Bonora vi aspetta con Parola all’esperto; a seguire, alle 21:15, i viaggi nella provincia di Salerno di Una finestra sul mondo, condotto da Raffaella Giaccio.

Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Pino Palmieri

Roscigno, Palmieri chiede trasparenza nella gestione di acqua e rifiuti: “Basta nomine politiche, serve più trasparenza”

Nel mirino del Sindaco ci sono gli organi amministrativi delle società partecipate,…

Camerota, sistema fognario e di depurazione: domani la presentazione pubblica dei lavori

L'appuntamento è per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 10:30

Carabinieri Nas

Scandalo nell’accoglienza, misure cautelari per una cooperativa salernitana: controlli anche in Cilento e Vallo di Diano

Misure cautelari e sequestro per la Cooperativa Sociale Desy, con sede a…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.