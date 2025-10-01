Almanacco dell’1 ottobre: la rivoluzione del suono: il primo CD arriva nei negozi. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 1 ottobre è il 274º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (275º negli anni bisestili). Mancano 91 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure di rilievo, ha segnato svolte storiche e ospita ricorrenze internazionali che invitano alla riflessione.

Santi del giorno

Santa Teresa di Gesù Bambino (di Lisieux), vergine e dottore della Chiesa, patrona delle missioni

San Bavone di Gand, eremita

San Piatone di Tournai, sacerdote e martire

Santa Nana, regina della Georgia

San Mirian III, re della Georgia

Nati il 1 ottobre

Jimmy Carter (1924), presidente degli Stati Uniti e premio Nobel per la pace

George Weah (1966), calciatore liberiano e presidente della Liberia

Philippe Noiret (1930), attore francese

Milly Carlucci (1954), conduttrice televisiva italiana

Samuele Bersani (1970), cantautore italiano

Daniele Bossari (1974), conduttore televisivo italiano

Gaio Sallustio Crispo (86 a.C.), storico romano

Alessandro Severo (208), imperatore romano

Morti il 1 ottobre

Giuliano Gemma (2013), attore italiano

Charles Aznavour (2018), cantautore e attore francese

Marsilio Ficino (1499), filosofo e umanista italiano

Pierre Corneille (1684), drammaturgo francese

Richard Avedon (2004), fotografo statunitense

Eventi storici del 1 ottobre

965: Elezione di papa Giovanni XIII

1800: La Spagna cede la Louisiana alla Francia con il trattato di San Ildefonso

1869: L’Austria emette la prima cartolina postale

1960: La Nigeria ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1976: Va in onda il primo episodio dell’anime “Candy Candy”

1982: Nei negozi arriva il primo CD musicale, “52nd Street” di Billy Joel

1989: L’Italia vince il suo primo Campionato europeo di pallavolo maschile

2000: Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Sydney

2009: Violento nubifragio in Sicilia, con gravi danni a Messina e Palermo

2013: Naufragio al largo di Lampedusa, oltre 400 migranti coinvolti

Giornata mondiale

Giornata internazionale delle persone anziane, istituita dalle Nazioni Unite nel 1990 per promuovere la dignità e il benessere degli anziani nel mondo

Curiosità sui nati

Jimmy Carter, nato il 1 ottobre 1924, è il presidente statunitense più longevo della storia e ha ricevuto il Nobel per la pace nel 2002 per il suo impegno diplomatico.

George Weah, nato nel 1966, è l’unico calciatore africano ad aver vinto il Pallone d’Oro e successivamente diventato presidente del suo paese.

Milly Carlucci, volto storico della televisione italiana, ha saputo coniugare eleganza e popolarità in oltre quarant’anni di carriera.

Citazione

“La salute non analizza se stessa e neppure si guarda allo specchio. Solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi.” — Italo Svevo

