Almanacco del 9 Febbraio

Il 9 febbraio è una data ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

Sant’Apollonia (Vergine e Martire)

San Rinaldo di Nocera Umbra (Vescovo)

San Marone (Eremita)

San Sabino di Avellino (Vescovo)

San Sabino di Canosa (Vescovo)

San Teliavo (Teliano, Abate)

Sant’Altone (Abate)

Sant’Ansberto (Abate di Fontenelle)

Sant’Apollonia è la protettrice dei dentisti.

Accadde Oggi

1955: Inaugurata la prima metropolitana italiana. Con una nazione intera in procinto di mettersi al volante di un’automobile, la Capitale sceglie la “via sotterranea”, inaugurando l’era underground a livello nazionale. La prima metropolitana italiana fu inaugurata a Roma, rappresentando un grande passo avanti per il trasporto pubblico urbano.

1867: Fondato il quotidiano “La Stampa”. Due edizioni, mattutina e pomeridiana; foliazione ridotta (max 4 pagine); prezzo 5 centesimi di lire. Il 9 febbraio del 1867 si presentò così, nelle edicole di Torino, la “Gazzetta Piemontese”, che successivamente cambierà nome in “La Stampa”. Oggi è uno dei quotidiani più importanti d’Italia.

Nati in Questo Giorno

1943: Joe Pesci. Una star del genere gangster che lo vede protagonista negli anni Novanta, diretto dai registi più rinomati di Hollywood. Nato a Newark, New Jersey, da genitori italiani, Pesci è noto per film come “Quei bravi ragazzi” e “Casinò”.

1941: Little Tony. Essere l’Elvis italiano, con passaporto sammarinese, è stata la sua eterna sfida, imitando nei costumi e nelle movenze il “re del rock” di Memphis. Tra gli anni Sessanta e Settanta ha conquistato il pubblico italiano con successi come “Cuore matto”.

1945: Mia Farrow. Ha fatto parlare molto di sé, sia per le doti di attrice drammatica, sia per la “movimentata” vita sentimentale, in particolare per la lunga relazione con il celebre regista Woody Allen. Nata a Los Angeles, California, è famosa per ruoli in film come “Rosemary’s Baby” e “Hannah e le sue sorelle”.

Nati… Sportivi

1952: Julio Velasco. Nato a La Plata, Argentina, è un allenatore e dirigente sportivo. Nel 1983 arriva in Italia per allenare in A2 la squadra maschile di Jesi. Nel 1985 inizia un magnifico ciclo di quattro scudetti consecutivi con Modena, diventando uno dei tecnici più vincenti nella storia della pallavolo.

Scomparsi Oggi

1966: Sophie Tucker. Cantante, attrice e speaker radiofonica russa morta nel 1966. Il vero nome era Sonya Kalish ed era soprannominata “The Last of the Red Hot Mamas”; famosa per le sue canzoni comiche e osé, ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo.

1881: Fyodor Dostoyevsky. Padre nobile della letteratura occidentale, Fëdor Michajlovič Dostoevskij, il nome completo, è da molti stimato come lo scrittore più geniale di sempre. Autore di capolavori come “Delitto e castigo” e “I fratelli Karamazov”, Dostoevskij ha influenzato profondamente la letteratura mondiale.