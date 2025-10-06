Almanacco del 6 Ottobre, oggi si celebra San Bruno. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 6 ottobre è il 279º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 86 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici che hanno segnato la cultura, la tecnologia e la politica mondiale. Il giorno è anche dedicato a figure religiose di rilievo e a celebrazioni che invitano alla riflessione.
Santi celebrati
- San Bruno, sacerdote e monaco, fondatore dell’Ordine dei Certosini
- Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo
- Sant’Alberta, vergine e martire
- Sant’Artaldo di Belley, vescovo certosino
- Santa Fede di Agen, martire
- Sant’Ywi, monaco britannico
- San Magno di Oderzo, vescovo
Nati il 6 ottobre
- Le Corbusier (1887), architetto e urbanista svizzero
- Ivan Graziani (1945), cantautore italiano
- Paolo Valenti (1922), giornalista sportivo italiano
- Paola Ferrari (1960), giornalista e conduttrice italiana
- Klaus Dibiasi (1947), tuffatore italiano, tre volte oro olimpico
- Ottavio Bianchi (1943), calciatore e allenatore italiano
- Elisabeth Shue (1963), attrice statunitense
- George Westinghouse (1846), inventore e imprenditore statunitense
- Luigi Filippo di Francia (1773), re dei Francesi
- Carole Lombard (1908), attrice statunitense
- Matteo Ricci (1552), missionario gesuita e sinologo italiano
Morti il 6 ottobre
- Eddie Van Halen (2020), chitarrista e compositore statunitense
- Anwar Sadat (1981), presidente egiziano, assassinato durante una parata militare
- Alfred Tennyson (1892), poeta britannico
- Bette Davis (1989), attrice statunitense
- Jean Cocteau (1963), poeta e regista francese
Eventi storici del 6 ottobre
- 1889: Inaugurazione del Moulin Rouge a Parigi
- 1924: Inizio delle trasmissioni radiofoniche in Italia con URI da Roma
- 1929: Prima giornata del campionato italiano di Serie A a girone unico
- 1908: L’Austria si annette Bosnia ed Erzegovina
- 1943: Rivolta di Lanciano contro le truppe tedesche, nota come “Martiri ottobrini”
- 1538: Eruzione del Monte Nuovo nei Campi Flegrei, con 24 vittime
- 1800: Attacco del Regio Esercito Sardo al villaggio di Thiesi, in Sardegna
- 1600: Debutto dell’opera “Euridice” di Jacopo Peri a Firenze
- 1889: Thomas Edison presenta il suo primo film
Giornata mondiale
- Giornata mondiale dell’habitat (ricorrenza variabile, spesso celebrata il primo lunedì di ottobre, ma talvolta coincide con il 6 ottobre), dedicata alla riflessione sul diritto a un’abitazione dignitosa e alla sostenibilità urbana
Curiosità sui nati
- Le Corbusier è considerato il padre dell’architettura moderna, autore di opere e teorie che hanno rivoluzionato il concetto di spazio urbano.
- Ivan Graziani ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana con testi poetici e sonorità rock.
- Klaus Dibiasi è l’unico tuffatore ad aver vinto tre ori olimpici consecutivi nella piattaforma 10 metri.
- George Westinghouse fu il principale promotore della corrente alternata, rivoluzionando il trasporto dell’energia elettrica.
- Matteo Ricci fu tra i primi europei a entrare nella corte imperiale cinese, contribuendo al dialogo tra culture.
Citazione
«La casa è una macchina per abitare.» — Le Corbusier
Programmi Tv
Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo.
Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì e venerdì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.