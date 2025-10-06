Almanacco del 6 Ottobre, oggi si celebra San Bruno. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 6 ottobre è il 279º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 86 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici che hanno segnato la cultura, la tecnologia e la politica mondiale. Il giorno è anche dedicato a figure religiose di rilievo e a celebrazioni che invitano alla riflessione.

Santi celebrati

San Bruno, sacerdote e monaco, fondatore dell’Ordine dei Certosini

Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo

Sant’Alberta, vergine e martire

Sant’Artaldo di Belley, vescovo certosino

Santa Fede di Agen, martire

Sant’Ywi, monaco britannico

San Magno di Oderzo, vescovo

Nati il 6 ottobre

Le Corbusier (1887), architetto e urbanista svizzero

Ivan Graziani (1945), cantautore italiano

Paolo Valenti (1922), giornalista sportivo italiano

Paola Ferrari (1960), giornalista e conduttrice italiana

Klaus Dibiasi (1947), tuffatore italiano, tre volte oro olimpico

Ottavio Bianchi (1943), calciatore e allenatore italiano

Elisabeth Shue (1963), attrice statunitense

George Westinghouse (1846), inventore e imprenditore statunitense

Luigi Filippo di Francia (1773), re dei Francesi

Carole Lombard (1908), attrice statunitense

Matteo Ricci (1552), missionario gesuita e sinologo italiano

Morti il 6 ottobre

Eddie Van Halen (2020), chitarrista e compositore statunitense

Anwar Sadat (1981), presidente egiziano, assassinato durante una parata militare

Alfred Tennyson (1892), poeta britannico

Bette Davis (1989), attrice statunitense

Jean Cocteau (1963), poeta e regista francese

Eventi storici del 6 ottobre

1889: Inaugurazione del Moulin Rouge a Parigi

1924: Inizio delle trasmissioni radiofoniche in Italia con URI da Roma

1929: Prima giornata del campionato italiano di Serie A a girone unico

1908: L’Austria si annette Bosnia ed Erzegovina

1943: Rivolta di Lanciano contro le truppe tedesche, nota come “Martiri ottobrini”

1538: Eruzione del Monte Nuovo nei Campi Flegrei, con 24 vittime

1800: Attacco del Regio Esercito Sardo al villaggio di Thiesi, in Sardegna

1600: Debutto dell’opera “Euridice” di Jacopo Peri a Firenze

1889: Thomas Edison presenta il suo primo film

Giornata mondiale

Giornata mondiale dell’habitat (ricorrenza variabile, spesso celebrata il primo lunedì di ottobre, ma talvolta coincide con il 6 ottobre), dedicata alla riflessione sul diritto a un’abitazione dignitosa e alla sostenibilità urbana

Curiosità sui nati

Le Corbusier è considerato il padre dell’architettura moderna, autore di opere e teorie che hanno rivoluzionato il concetto di spazio urbano.

Ivan Graziani ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana con testi poetici e sonorità rock.

Klaus Dibiasi è l’unico tuffatore ad aver vinto tre ori olimpici consecutivi nella piattaforma 10 metri.

George Westinghouse fu il principale promotore della corrente alternata, rivoluzionando il trasporto dell’energia elettrica.

Matteo Ricci fu tra i primi europei a entrare nella corte imperiale cinese, contribuendo al dialogo tra culture.

Citazione

«La casa è una macchina per abitare.» — Le Corbusier

