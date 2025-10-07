Almanacco del 6 Ottobre: oggi si celebra la Beata Vergine del Rorsario. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 7 ottobre è il 280º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano. Mancano 85 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto svolte storiche, innovazioni industriali e la nascita di figure che hanno lasciato un segno nella cultura, nella politica e nell’arte.
Santi celebrati
- Beata Vergine Maria del Rosario
- San Marco I, papa
- San Sergio I, papa
- Santa Giustina di Padova
Nati il 7 ottobre
- Heinrich Himmler (1900), gerarca nazista tedesco
- Desmond Tutu (1931), arcivescovo e attivista sudafricano
- Yo-Yo Ma (1955), violoncellista statunitense
- Vladimir Putin (1952), presidente della Federazione Russa
- Niels Bohr (1885), fisico danese, premio Nobel
- Toni Servillo (1959), attore e regista italiano
- Marco Belinelli (1986), cestista italiano
- Alessandro Benetton (1964), imprenditore italiano
Morti il 7 ottobre
- Edgar Allan Poe (1849), scrittore e poeta statunitense
- Mario Luzi (2005), poeta e senatore italiano
- Anna Politkovskaja (2006), giornalista russa assassinata
Eventi storici del 7 ottobre
- 1571 – Vittoria cristiana nella Battaglia di Lepanto, decisiva contro l’Impero Ottomano
- 1849 – Morte di Edgar Allan Poe in circostanze misteriose
- 1865 – Inizio della Ribellione di Morant Bay in Giamaica
- 1886 – La Spagna abolisce la schiavitù a Cuba
- 1913 – Henry Ford introduce la catena di montaggio, rivoluzionando l’industria automobilistica
- 1944 – Rivolta nel campo di concentramento di Auschwitz
- 1949 – Proclamazione della Repubblica Democratica Tedesca
- 2006 – Assassinio della giornalista Anna Politkovskaja a Mosca
Giornata mondiale
- Giornata mondiale del lavoro dignitoso, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro per sensibilizzare sui diritti dei lavoratori.
Curiosità sui nati il 7 ottobre
- Vladimir Putin e Anna Politkovskaja condividono la data di nascita, ma la giornalista fu assassinata proprio il giorno del compleanno del presidente russo.
- Niels Bohr, nato il 7 ottobre 1885, fu uno dei padri della meccanica quantistica e mentore di Werner Heisenberg.
- Yo-Yo Ma, nato nel 1955, è considerato uno dei più grandi violoncellisti viventi, noto per la sua versatilità e per aver collaborato con artisti di ogni genere.
Citazione
“Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.” — Edgar Allan Poe
