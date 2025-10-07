Almanacco del 6 Ottobre: oggi si celebra la Beata Vergine del Rorsario. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 7 ottobre è il 280º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano. Mancano 85 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto svolte storiche, innovazioni industriali e la nascita di figure che hanno lasciato un segno nella cultura, nella politica e nell’arte.

Santi celebrati

Beata Vergine Maria del Rosario

San Marco I, papa

San Sergio I, papa

Santa Giustina di Padova

Nati il 7 ottobre

Heinrich Himmler (1900), gerarca nazista tedesco

Morti il 7 ottobre

Edgar Allan Poe (1849), scrittore e poeta statunitense

(1849), scrittore e poeta statunitense Mario Luzi (2005), poeta e senatore italiano

(2005), poeta e senatore italiano Anna Politkovskaja (2006), giornalista russa assassinata

Eventi storici del 7 ottobre

1571 – Vittoria cristiana nella Battaglia di Lepanto, decisiva contro l’Impero Ottomano

Giornata mondiale

Giornata mondiale del lavoro dignitoso, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro per sensibilizzare sui diritti dei lavoratori.

Curiosità sui nati il 7 ottobre

Vladimir Putin e Anna Politkovskaja condividono la data di nascita, ma la giornalista fu assassinata proprio il giorno del compleanno del presidente russo.

Niels Bohr, nato il 7 ottobre 1885, fu uno dei padri della meccanica quantistica e mentore di Werner Heisenberg.

Yo-Yo Ma, nato nel 1955, è considerato uno dei più grandi violoncellisti viventi, noto per la sua versatilità e per aver collaborato con artisti di ogni genere.

Citazione

“Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.” — Edgar Allan Poe

