Almanacco del 6 Ottobre: oggi si celebra la Beata Vergine del Rorsario. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Madonna del Rosario

Il 7 ottobre è il 280º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano. Mancano 85 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto svolte storiche, innovazioni industriali e la nascita di figure che hanno lasciato un segno nella cultura, nella politica e nell’arte.

Santi celebrati

  • Beata Vergine Maria del Rosario
  • San Marco I, papa
  • San Sergio I, papa
  • Santa Giustina di Padova

Nati il 7 ottobre

  • Heinrich Himmler (1900), gerarca nazista tedesco
  • Desmond Tutu (1931), arcivescovo e attivista sudafricano
  • Yo-Yo Ma (1955), violoncellista statunitense
  • Vladimir Putin (1952), presidente della Federazione Russa
  • Niels Bohr (1885), fisico danese, premio Nobel
  • Toni Servillo (1959), attore e regista italiano
  • Marco Belinelli (1986), cestista italiano
  • Alessandro Benetton (1964), imprenditore italiano

Morti il 7 ottobre

  • Edgar Allan Poe (1849), scrittore e poeta statunitense
  • Mario Luzi (2005), poeta e senatore italiano
  • Anna Politkovskaja (2006), giornalista russa assassinata

Eventi storici del 7 ottobre

  • 1571 – Vittoria cristiana nella Battaglia di Lepanto, decisiva contro l’Impero Ottomano
  • 1849 – Morte di Edgar Allan Poe in circostanze misteriose
  • 1865 – Inizio della Ribellione di Morant Bay in Giamaica
  • 1886 – La Spagna abolisce la schiavitù a Cuba
  • 1913 – Henry Ford introduce la catena di montaggio, rivoluzionando l’industria automobilistica
  • 1944 – Rivolta nel campo di concentramento di Auschwitz
  • 1949 – Proclamazione della Repubblica Democratica Tedesca
  • 2006 – Assassinio della giornalista Anna Politkovskaja a Mosca

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale del lavoro dignitoso, promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro per sensibilizzare sui diritti dei lavoratori.

Curiosità sui nati il 7 ottobre

  • Vladimir Putin e Anna Politkovskaja condividono la data di nascita, ma la giornalista fu assassinata proprio il giorno del compleanno del presidente russo.
  • Niels Bohr, nato il 7 ottobre 1885, fu uno dei padri della meccanica quantistica e mentore di Werner Heisenberg.
  • Yo-Yo Ma, nato nel 1955, è considerato uno dei più grandi violoncellisti viventi, noto per la sua versatilità e per aver collaborato con artisti di ogni genere.

Citazione

“Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte.” — Edgar Allan Poe

Programmi tv

