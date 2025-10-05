Almanacco del 5 Ottobre, le donne marciano su Versailles durante la Rivoluzione Francese

Il 5 ottobre è il 278º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (279º negli anni bisestili). Mancano 87 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici di grande impatto, nascite e scomparse di figure illustri, e si celebra una giornata mondiale dedicata all’educazione.

Santi celebrati

San Placido e San Mauro, monaci benedettini

Santa Maria Faustina Kowalska, mistica polacca

Sant’Eliano di Cagliari, vescovo e martire

Santa Caritina, martire

San Tranquilino Ubiarco Robles, martire messicano

Santi Firmato e Flavina di Auxerre

Santi Martiri di Treviri

Nati il 5 ottobre

Denis Diderot (1713), filosofo e enciclopedista francese

Ciccio Ingrassia (1922), attore comico italiano

Gianni Mazza (1944), direttore d’orchestra e compositore italiano

Kate Winslet (1975), attrice britannica

Václav Havel (1936), drammaturgo e presidente ceco

Antonio Careca (1960), calciatore brasiliano

Enrico Fabris (1981), pattinatore italiano

Morti il 5 ottobre

Steve Jobs (2011), imprenditore statunitense, cofondatore di Apple

Alfred Dreyfus (1935), ufficiale francese protagonista dell’omonimo affare

Rodolfo Graziani (1955), generale italiano

Aurelio Peccei (1984), fondatore del Club di Roma

Andrea Zanzotto (2011), poeta italiano

Eventi storici del 5 ottobre

1789: Marcia delle donne su Versailles durante la Rivoluzione francese

1864: Un ciclone devasta Calcutta, causando circa 60.000 vittime

1908: La Bulgaria dichiara l’indipendenza dall’Impero Ottomano

1930: Il dirigibile britannico R101 si schianta in Francia

1944: In Francia viene concesso per la prima volta il voto alle donne

1962: Esordio cinematografico di James Bond con “Dr. No”

1970: Inizio delle trasmissioni della PBS negli Stati Uniti

1975: Primo episodio di “UFO Robot Goldrake” in Italia

2011: Morte di Steve Jobs, figura centrale dell’innovazione tecnologica

Giornata mondiale

Giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall’UNESCO nel 1994 per celebrare il ruolo fondamentale dell’educazione e degli educatori nel mondo

Curiosità sui nati

Denis Diderot fu tra i principali promotori dell’Illuminismo e curatore dell’“Encyclopédie”, opera monumentale che mirava a raccogliere tutto il sapere umano.

Ciccio Ingrassia, in coppia con Franco Franchi, ha segnato la comicità italiana del dopoguerra con oltre cento film.

Kate Winslet ha vinto l’Oscar per “The Reader” e ha raggiunto la fama mondiale con “Titanic”, diventando una delle attrici più rispettate della sua generazione.

Václav Havel, intellettuale e dissidente, fu protagonista della transizione democratica in Cecoslovacchia e primo presidente della Repubblica Ceca.

Enrico Fabris è stato il primo italiano a vincere una medaglia olimpica nel pattinaggio di velocità su ghiaccio.

Citazione

«Essere l’uomo più ricco del cimitero non mi interessa. Andare a letto sapendo di aver fatto qualcosa di meraviglioso, questo sì che conta.» — Steve Jobs