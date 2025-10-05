Almanacco del 5 Ottobre, le donne marciano su Versailles durante la Rivoluzione Francese

Il 5 ottobre 1789 le donne di Parigi marciarono su Versailles. Almanacco con santi, eventi, nati, morti e curiosità del giorno. Scopri cosa accadde

Versailles

Il 5 ottobre è il 278º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (279º negli anni bisestili). Mancano 87 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici di grande impatto, nascite e scomparse di figure illustri, e si celebra una giornata mondiale dedicata all’educazione.

Santi celebrati

  • San Placido e San Mauro, monaci benedettini
  • Santa Maria Faustina Kowalska, mistica polacca
  • Sant’Eliano di Cagliari, vescovo e martire
  • Santa Caritina, martire
  • San Tranquilino Ubiarco Robles, martire messicano
  • Santi Firmato e Flavina di Auxerre
  • Santi Martiri di Treviri

Nati il 5 ottobre

  • Denis Diderot (1713), filosofo e enciclopedista francese
  • Ciccio Ingrassia (1922), attore comico italiano
  • Gianni Mazza (1944), direttore d’orchestra e compositore italiano
  • Kate Winslet (1975), attrice britannica
  • Václav Havel (1936), drammaturgo e presidente ceco
  • Antonio Careca (1960), calciatore brasiliano
  • Enrico Fabris (1981), pattinatore italiano

Morti il 5 ottobre

  • Steve Jobs (2011), imprenditore statunitense, cofondatore di Apple
  • Alfred Dreyfus (1935), ufficiale francese protagonista dell’omonimo affare
  • Rodolfo Graziani (1955), generale italiano
  • Aurelio Peccei (1984), fondatore del Club di Roma
  • Andrea Zanzotto (2011), poeta italiano

Eventi storici del 5 ottobre

  • 1789: Marcia delle donne su Versailles durante la Rivoluzione francese
  • 1864: Un ciclone devasta Calcutta, causando circa 60.000 vittime
  • 1908: La Bulgaria dichiara l’indipendenza dall’Impero Ottomano
  • 1930: Il dirigibile britannico R101 si schianta in Francia
  • 1944: In Francia viene concesso per la prima volta il voto alle donne
  • 1962: Esordio cinematografico di James Bond con “Dr. No”
  • 1970: Inizio delle trasmissioni della PBS negli Stati Uniti
  • 1975: Primo episodio di “UFO Robot Goldrake” in Italia
  • 2011: Morte di Steve Jobs, figura centrale dell’innovazione tecnologica

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall’UNESCO nel 1994 per celebrare il ruolo fondamentale dell’educazione e degli educatori nel mondo

Curiosità sui nati

  • Denis Diderot fu tra i principali promotori dell’Illuminismo e curatore dell’“Encyclopédie”, opera monumentale che mirava a raccogliere tutto il sapere umano.
  • Ciccio Ingrassia, in coppia con Franco Franchi, ha segnato la comicità italiana del dopoguerra con oltre cento film.
  • Kate Winslet ha vinto l’Oscar per “The Reader” e ha raggiunto la fama mondiale con “Titanic”, diventando una delle attrici più rispettate della sua generazione.
  • Václav Havel, intellettuale e dissidente, fu protagonista della transizione democratica in Cecoslovacchia e primo presidente della Repubblica Ceca.
  • Enrico Fabris è stato il primo italiano a vincere una medaglia olimpica nel pattinaggio di velocità su ghiaccio.

Citazione

«Essere l’uomo più ricco del cimitero non mi interessa. Andare a letto sapendo di aver fatto qualcosa di meraviglioso, questo sì che conta.» — Steve Jobs

