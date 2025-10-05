Almanacco del 5 Ottobre, le donne marciano su Versailles durante la Rivoluzione Francese

Il 5 ottobre è il 278º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (279º negli anni bisestili). Mancano 87 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici di grande impatto, nascite e scomparse di figure illustri, e si celebra una giornata mondiale dedicata all’educazione.
Santi celebrati
- San Placido e San Mauro, monaci benedettini
- Santa Maria Faustina Kowalska, mistica polacca
- Sant’Eliano di Cagliari, vescovo e martire
- Santa Caritina, martire
- San Tranquilino Ubiarco Robles, martire messicano
- Santi Firmato e Flavina di Auxerre
- Santi Martiri di Treviri
Nati il 5 ottobre
- Denis Diderot (1713), filosofo e enciclopedista francese
- Ciccio Ingrassia (1922), attore comico italiano
- Gianni Mazza (1944), direttore d’orchestra e compositore italiano
- Kate Winslet (1975), attrice britannica
- Václav Havel (1936), drammaturgo e presidente ceco
- Antonio Careca (1960), calciatore brasiliano
- Enrico Fabris (1981), pattinatore italiano
Morti il 5 ottobre
- Steve Jobs (2011), imprenditore statunitense, cofondatore di Apple
- Alfred Dreyfus (1935), ufficiale francese protagonista dell’omonimo affare
- Rodolfo Graziani (1955), generale italiano
- Aurelio Peccei (1984), fondatore del Club di Roma
- Andrea Zanzotto (2011), poeta italiano
Eventi storici del 5 ottobre
- 1789: Marcia delle donne su Versailles durante la Rivoluzione francese
- 1864: Un ciclone devasta Calcutta, causando circa 60.000 vittime
- 1908: La Bulgaria dichiara l’indipendenza dall’Impero Ottomano
- 1930: Il dirigibile britannico R101 si schianta in Francia
- 1944: In Francia viene concesso per la prima volta il voto alle donne
- 1962: Esordio cinematografico di James Bond con “Dr. No”
- 1970: Inizio delle trasmissioni della PBS negli Stati Uniti
- 1975: Primo episodio di “UFO Robot Goldrake” in Italia
- 2011: Morte di Steve Jobs, figura centrale dell’innovazione tecnologica
Giornata mondiale
- Giornata mondiale degli insegnanti, istituita dall’UNESCO nel 1994 per celebrare il ruolo fondamentale dell’educazione e degli educatori nel mondo
Curiosità sui nati
- Denis Diderot fu tra i principali promotori dell’Illuminismo e curatore dell’“Encyclopédie”, opera monumentale che mirava a raccogliere tutto il sapere umano.
- Ciccio Ingrassia, in coppia con Franco Franchi, ha segnato la comicità italiana del dopoguerra con oltre cento film.
- Kate Winslet ha vinto l’Oscar per “The Reader” e ha raggiunto la fama mondiale con “Titanic”, diventando una delle attrici più rispettate della sua generazione.
- Václav Havel, intellettuale e dissidente, fu protagonista della transizione democratica in Cecoslovacchia e primo presidente della Repubblica Ceca.
- Enrico Fabris è stato il primo italiano a vincere una medaglia olimpica nel pattinaggio di velocità su ghiaccio.
Citazione
«Essere l’uomo più ricco del cimitero non mi interessa. Andare a letto sapendo di aver fatto qualcosa di meraviglioso, questo sì che conta.» — Steve Jobs