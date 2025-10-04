Almanacco del 4 Ottobre: oggi si festeggia San Francesco. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 4 ottobre è il 277º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 88 giorni alla fine dell’anno. In questa data si celebrano figure religiose di grande rilievo, si ricordano eventi epocali e si rende omaggio a personalità che hanno lasciato un segno nella storia dell’arte, della scienza e dello spettacolo.

Santi celebrati

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e fondatore dell’Ordine dei Frati Minori

San Crispo, discepolo di San Paolo

San Petronio, vescovo di Bologna

Sant’Aurea di Parigi, badessa

Santa Damaride, moglie di San Dionigi l’Areopagita

San Caio di Corinto, martire

Beato Alfonso Tabela, mercedario

Beato Alfredo Pellicer Munoz, martire

Nati il 4 ottobre

Susan Sarandon (1946), attrice statunitense

Charlton Heston (1923), attore statunitense

Francesco Baccini (1960), cantautore italiano

Alicia Silverstone (1976), attrice statunitense

Mauro Germán Camoranesi (1976), calciatore argentino naturalizzato italiano

Francesco Damiani (1958), pugile italiano

Buster Keaton (1895), attore e regista statunitense

Morti il 4 ottobre

Rembrandt (1669), pittore e incisore olandese

Max Planck (1947), fisico tedesco, fondatore della teoria quantistica

Janis Joplin (1970), cantante statunitense

Gino Zannini (2005), politico italiano

Edda Valente (2005), attrice italiana

Eventi storici del 4 ottobre

1582: Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano

1957: L’Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1, primo satellite artificiale della storia

1964: Inaugurata l’Autostrada del Sole, con Aldo Moro in diretta televisiva

1958: Entra in vigore la Costituzione della Quinta Repubblica francese

2006: Fondazione di WikiLeaks

2009: L’Italia vince gli Europei di volley femminile in Polonia

Giornata mondiale

Giornata mondiale degli animali, istituita per celebrare la vita animale in tutte le sue forme e promuovere la tutela degli ecosistemi

Curiosità sui nati

Charlton Heston vinse l’Oscar per “Ben-Hur” e fu protagonista di alcuni dei più grandi kolossal della storia del cinema.

Susan Sarandon, oltre alla carriera cinematografica, è nota per il suo attivismo politico e sociale.

Francesco Baccini ha portato ironia e critica sociale nella musica italiana degli anni ’90.

Alicia Silverstone, dopo il successo di “Clueless”, è diventata una voce influente nel campo dell’ecologia e del veganismo.

Mauro Camoranesi ha vinto il Mondiale 2006 con la Nazionale italiana, pur essendo nato in Argentina.

Citazione

«La scienza non può risolvere il mistero ultimo della natura. E questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte del mistero che stiamo cercando di risolvere.» — Max Planck