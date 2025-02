Almanacco del 14 Febbraio

Il 14 febbraio è una giornata significativa, nota soprattutto per essere la festa degli innamorati, ma ricca di eventi storici e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Cirillo (Monaco, Apostolo degli Slavi)

San Metodio (Vescovo, Apostolo degli Slavi)

San Valentino (Martire)

Santi Modestino, Fiorentino e Flaviano (Martiri)

San Nostriano di Napoli (Vescovo)

San Vitale di Spoleto (Martire)

Sant’Eleucadio di Ravenna (Vescovo)

Sant’Antonino di Sorrento (Abate)

Sant’Aussenzio (Sacerdote ed Archimandrita)

Santa Fortunata (Martire)

Santi Cirillo e Metodio sono i protettori dei professori. San Valentino è il protettore di innamorati, fidanzati ed epilettici.

Oggi è

San Valentino: La festa degli innamorati! Festeggiata in tutto il mondo, ha origini antiche. Si dice che risalga al IV secolo a.C., quando i romani veneravano il dio Lupercus con riti di fertilità che preludevano all’arrivo della primavera. Con il tempo, la celebrazione si è trasformata in una giornata dedicata all’amore romantico.

Accadde Oggi

1991: Al cinema “Il silenzio degli innocenti”. «Vorrei che potessimo parlare più a lungo, ma sto per avere un vecchio amico per cena, stasera. Addio». Si congeda così il sanguinario Dr. Lecter dall’investigatrice Clarice Starling. Il film, diretto da Jonathan Demme e interpretato da Anthony Hopkins e Jodie Foster, vinse cinque premi Oscar.

1903: Inaugurato a Bari il Teatro Petruzzelli . Nel cuore del Borgo Murattiano di Bari, l’iniziativa illuminata di due cittadini, sostenuta dalle istituzioni comunali, fece sorgere uno dei teatri più grandiosi d’Europa: il Petruzzelli. Oggi è un importante centro culturale e artistico.

Nati in Questo Giorno

1961: Daria Bignardi. Volto noto dell’intrattenimento televisivo, la sua attività editoriale si divide tra il ruolo di giornalista/conduttrice e di scrittrice. Nata a Ferrara, dopo la laurea in Lettere nel 1984 si è affermata come una delle figure più influenti della TV e della letteratura italiana.

1972: Valerio Mastandrea. Romano doc, è un popolare attore di teatro, cinema e televisione, lanciato come tanti dalla storica trasmissione “Maurizio Costanzo Show”. Inizia la carriera in teatro, per poi approdare al grande schermo con film di successo.

Nati… Sportivi

1974: Valentina Vezzali. Nata a Jesi, Ancona, è una campionessa olimpica di scherma, nella specialità del fioretto, portabandiera italiana nella cerimonia di apertura di Londra 2012. È considerata una delle più grandi schermitrici di tutti i tempi.

1987: Edinson Cavani. Giustamente annoverato tra i migliori calciatori in attività, è sempre pronto al massimo sacrificio sia in attacco che in difesa. Nato a Salto, Uruguay, da fine agosto 2023 è un giocatore della squadra Boca Juniors.

1964: Gianni Bugno. Nato a Brugg, Svizzera, è stato un ciclista su strada, professionista dal 1985 al 1998, e dirigente sportivo italiano. Ha vinto il campionato del mondo su strada nel 1991 e nel 1992 (nel 1990 è stato secondo).

Scomparsi Oggi

2004: Marco Pantani. Nato a Cesena, Emilia-Romagna, e morto a Rimini nel febbraio 2004, è stato un ciclista su strada, noto anche al grande pubblico. Il pirata (soprannome dovuto all’uso della bandana) è stato un grande campione del ciclismo, vincendo Giro d’Italia e Tour de France nel 1998.

2015: Michele Ferrero. Papà di marchi noti a piccoli e grandi golosi, con un patrimonio di oltre quindici miliardi di euro, secondo la celebre rivista “Forbes”, è stato nel 2014 l’uomo più ricco d’Italia e uno degli imprenditori più amati per aver creato la Nutella.