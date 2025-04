Almanacco del 4 Aprile

Il 4 aprile è una giornata ricca di eventi importanti e di figure illustri che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia. In questo almanacco, esploreremo le celebrazioni religiose, gli avvenimenti memorabili, le nascite e le scomparse significative, oltre a curiosità e contributi speciali. Un’occasione per riscoprire il passato e celebrarne il valore.

Santi del Giorno

Sant’Isidoro di Siviglia (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Platone (Abate in Bitinia)

Santi Agatopodo e Teodulo (Martiri)

Accadde Oggi

1975: Fondata la Microsoft. Con la visione di portare un computer su ogni scrivania e in ogni casa, Bill Gates e Paul Allen diedero vita a una delle aziende tecnologiche più influenti della storia. Microsoft cambiò per sempre il panorama dell’informatica con sistemi operativi come Windows e software rivoluzionari.

Nati in Questo Giorno

1951: Francesco De Gregori. Tra i più importanti cantautori italiani, De Gregori ha raccontato con le sue canzoni l’Italia in tutte le sue sfaccettature, tra sogni, fatiche e speranze. Brani come “Rimmel” e “La donna cannone” sono diventati classici senza tempo.

1954: Fiorella Mannoia. Artista amatissima della musica italiana, Mannoia ha dato voce a temi profondi e verità universali, rappresentando l’universo femminile con grande sensibilità.

1965: Robert Downey Jr.. Attore di grande talento e versatilità, Downey Jr. è celebre per i suoi ruoli iconici, da Charlie Chaplin in Chaplin a Tony Stark/Iron Man nell’universo Marvel.

Nati… Sportivi

1973: Loris Capirossi. Pilota motociclistico di successo, Capirossi ha conquistato tre titoli mondiali, mostrando il suo talento e la sua passione per le competizioni su due ruote.

1989: Natália Pereira. Schiacciatrice e opposto brasiliana, Pereira è una delle protagoniste del panorama pallavolistico internazionale, con vittorie importanti sia a livello di club che con la Nazionale brasiliana.

Scomparsi Oggi

1968: Martin Luther King. Leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, King è ricordato per la sua lotta non violenta contro la segregazione razziale e per il celebre discorso “I Have a Dream”.

2017: Giovanni Sartori. Politologo e editorialista italiano, Sartori è stato una voce autorevole nel panorama culturale e politico. I suoi articoli e libri hanno contribuito alla riflessione sulla democrazia e sulle istituzioni.

1929: Karl Benz. Inventore della prima vettura a motore, Benz ha rivoluzionato il trasporto e dato il via all’industria automobilistica moderna con la creazione della sua macchina nel 1885.