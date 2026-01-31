Almanacco del 31 gennaio: oggi si celebra San Giovanni Bosco

Il 31 gennaio è il 31º giorno del calendario gregoriano. Mancano 334 giorni alla fine dell’anno (335 negli anni bisestili). Questa data chiude il primo mese dell’anno ed è storicamente densa di eventi che spaziano dalle scoperte astronomiche ai grandi cambiamenti politici, passando per il ricordo di figure che hanno rivoluzionato l’educazione e la cultura mondiale.

Santi del giorno

Il 31 gennaio la Chiesa cattolica celebra San Giovanni Bosco, sacerdote e fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, patrono degli educatori e dei giovani. Si ricordano inoltre San Geminiano di Modena, vescovo e patrono della città di Modena, e San Ciro di Alessandria, medico e martire.

Nati celebri del 31 gennaio

Franz Schubert (1797), compositore austriaco tra i massimi esponenti della musica romantica.

Anna Pavlova (1881), leggendaria ballerina russa.

Zane Grey (1872), scrittore statunitense celebre per i suoi romanzi western.

Alva Myrdal (1902), diplomatica e politica svedese, Premio Nobel per la pace.

John O’Hara (1905), scrittore e sceneggiatore statunitense.

Giorgio Cantarini (1992), attore italiano noto per il ruolo nel film “La vita è bella”.

Donatella Finocchiaro (1970), attrice italiana.

Justin Timberlake (1981), cantautore, ballerino e attore statunitense.

Kerry Washington (1977), attrice statunitense.

Malika Ayane (1984), cantautrice italiana.

Morti celebri del 31 gennaio

Guy Fawkes (1606), cospiratore inglese giustiziato per il complotto delle polveri.

Giovanni Bosco (1888), santo ed educatore italiano.

John Galsworthy (1933), scrittore inglese e Premio Nobel per la letteratura.

Jean Giraudoux (1944), scrittore e drammaturgo francese.

Mario Del Monaco (1982), tenore italiano di fama mondiale.

Indro Montanelli (2001), giornalista, saggista e storico italiano.

Tomaso Smith (1966), giornalista e politico italiano.

Eventi storici del 31 gennaio

1929: L’Unione Sovietica espelle Lev Trockij, uno dei principali leader della rivoluzione russa.

1958: Gli Stati Uniti lanciano l’Explorer 1, il loro primo satellite artificiale che scopre le fasce di radiazioni di Van Allen.

1961: Il primate Ham diventa il primo scimpanzé a viaggiare nello spazio a bordo della capsula Mercury-Redstone 2.

1968: Nauru dichiara l’indipendenza dall’Australia.

1990: Apre a Mosca il primo ristorante McDonald’s in Unione Sovietica, simbolo del cambiamento politico ed economico in corso.

2020: Il Regno Unito esce ufficialmente dall’Unione Europea (Brexit) alle ore 23:00 GMT.

Giornata mondiale del 31 gennaio

Il 31 gennaio non è associato a una singola giornata mondiale ricorrente fissa nel calendario ONU, ma in Italia e in molti contesti internazionali si celebra la Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra (che ricorre l’ultima domenica di gennaio, spesso cadendo in prossimità di questa data). In ambito religioso è riconosciuta come la festa dedicata alla gioventù, in onore di San Giovanni Bosco.

Curiosità e citazione

Le persone nate il 31 gennaio sono spesso dotate di una profonda sensibilità artistica e di un desiderio innato di libertà. Governa il segno dell’Acquario, rendendo questi individui innovativi e talvolta anticonformisti. Una citazione celebre per questa giornata è attribuita a San Giovanni Bosco: “L’educazione è cosa di cuore, e le chiavi del cuore le possiede solo Dio”.