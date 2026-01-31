Almanacco del 31 gennaio: oggi si celebra San Giovanni Bosco

Il 31 gennaio è il 31º giorno del calendario gregoriano. Mancano 334 giorni alla fine dell’anno (335 negli anni bisestili). Questa data chiude il primo mese dell’anno ed è storicamente densa di eventi che spaziano dalle scoperte astronomiche ai grandi cambiamenti politici, passando per il ricordo di figure che hanno rivoluzionato l’educazione e la cultura mondiale.
Santi del giorno
Il 31 gennaio la Chiesa cattolica celebra San Giovanni Bosco, sacerdote e fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, patrono degli educatori e dei giovani. Si ricordano inoltre San Geminiano di Modena, vescovo e patrono della città di Modena, e San Ciro di Alessandria, medico e martire.
Nati celebri del 31 gennaio
- Franz Schubert (1797), compositore austriaco tra i massimi esponenti della musica romantica.
- Anna Pavlova (1881), leggendaria ballerina russa.
- Zane Grey (1872), scrittore statunitense celebre per i suoi romanzi western.
- Alva Myrdal (1902), diplomatica e politica svedese, Premio Nobel per la pace.
- John O’Hara (1905), scrittore e sceneggiatore statunitense.
- Giorgio Cantarini (1992), attore italiano noto per il ruolo nel film “La vita è bella”.
- Donatella Finocchiaro (1970), attrice italiana.
- Justin Timberlake (1981), cantautore, ballerino e attore statunitense.
- Kerry Washington (1977), attrice statunitense.
- Malika Ayane (1984), cantautrice italiana.
Morti celebri del 31 gennaio
- Guy Fawkes (1606), cospiratore inglese giustiziato per il complotto delle polveri.
- Giovanni Bosco (1888), santo ed educatore italiano.
- John Galsworthy (1933), scrittore inglese e Premio Nobel per la letteratura.
- Jean Giraudoux (1944), scrittore e drammaturgo francese.
- Mario Del Monaco (1982), tenore italiano di fama mondiale.
- Indro Montanelli (2001), giornalista, saggista e storico italiano.
- Tomaso Smith (1966), giornalista e politico italiano.
Eventi storici del 31 gennaio
- 1929: L’Unione Sovietica espelle Lev Trockij, uno dei principali leader della rivoluzione russa.
- 1958: Gli Stati Uniti lanciano l’Explorer 1, il loro primo satellite artificiale che scopre le fasce di radiazioni di Van Allen.
- 1961: Il primate Ham diventa il primo scimpanzé a viaggiare nello spazio a bordo della capsula Mercury-Redstone 2.
- 1968: Nauru dichiara l’indipendenza dall’Australia.
- 1990: Apre a Mosca il primo ristorante McDonald’s in Unione Sovietica, simbolo del cambiamento politico ed economico in corso.
- 2020: Il Regno Unito esce ufficialmente dall’Unione Europea (Brexit) alle ore 23:00 GMT.
Giornata mondiale del 31 gennaio
Il 31 gennaio non è associato a una singola giornata mondiale ricorrente fissa nel calendario ONU, ma in Italia e in molti contesti internazionali si celebra la Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra (che ricorre l’ultima domenica di gennaio, spesso cadendo in prossimità di questa data). In ambito religioso è riconosciuta come la festa dedicata alla gioventù, in onore di San Giovanni Bosco.
Curiosità e citazione
Le persone nate il 31 gennaio sono spesso dotate di una profonda sensibilità artistica e di un desiderio innato di libertà. Governa il segno dell’Acquario, rendendo questi individui innovativi e talvolta anticonformisti. Una citazione celebre per questa giornata è attribuita a San Giovanni Bosco: “L’educazione è cosa di cuore, e le chiavi del cuore le possiede solo Dio”.