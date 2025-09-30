Almanacco del 30 Settembre. Oggi si festeggia San Girolamo. Scopri eventi, curiosità e appuntamenti in tv sul Canale 79

Il 30 settembre è il 273º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, mancano 92 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici, nascite illustri e ricorrenze significative che hanno lasciato un segno nella cultura, nella politica e nello spettacolo.

Santi del giorno

Si celebrano:

San Girolamo , biblista, traduttore e teologo, autore della Vulgata.

, biblista, traduttore e teologo, autore della Vulgata. Santa Rachele, figura dell’Antico Testamento, moglie di Giacobbe.

Nati il 30 settembre

Renato Zero (1950), cantautore italiano, icona della musica pop e del trasformismo artistico.

(1950), cantautore italiano, icona della musica pop e del trasformismo artistico. Giorgio Panariello (1960), comico, attore e regista italiano.

(1960), comico, attore e regista italiano. Monica Bellucci (1964), attrice e modella italiana di fama internazionale.

(1964), attrice e modella italiana di fama internazionale. Truman Capote (1924), scrittore statunitense, autore di “A sangue freddo”.

(1924), scrittore statunitense, autore di “A sangue freddo”. Deborah Kerr (1921), attrice britannica, protagonista di “Il re ed io”.

(1921), attrice britannica, protagonista di “Il re ed io”. Elie Wiesel (1928), scrittore e attivista rumeno naturalizzato statunitense, premio Nobel per la pace.

Morti il 30 settembre

James Dean (1955), attore statunitense, simbolo della gioventù ribelle, morto in un incidente stradale.

(1955), attore statunitense, simbolo della gioventù ribelle, morto in un incidente stradale. Alberto Papuzzi (2022), giornalista e saggista italiano, autore di testi sulla professione giornalistica.

(2022), giornalista e saggista italiano, autore di testi sulla professione giornalistica. Simone Signoret (1985), attrice francese, vincitrice dell’Oscar per “La nave dei folli”.

(1985), attrice francese, vincitrice dell’Oscar per “La nave dei folli”. Patrick White (1990), scrittore australiano, premio Nobel per la letteratura.

Eventi storici del 30 settembre

1791 – Prima assoluta de Il flauto magico di Mozart al Theater auf der Wieden di Vienna.

– Prima assoluta de Il flauto magico di Mozart al Theater auf der Wieden di Vienna. 1888 – Jack lo Squartatore uccide Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, terza e quarta vittima.

– Jack lo Squartatore uccide Elizabeth Stride e Catherine Eddowes, terza e quarta vittima. 1960 – Debutto televisivo della serie animata The Flintstones.

– Debutto televisivo della serie animata The Flintstones. 1980 – Inizio ufficiale delle trasmissioni di Canale 5, prima rete privata italiana.

– Inizio ufficiale delle trasmissioni di Canale 5, prima rete privata italiana. 2009 – Terremoto di magnitudo 7.6 colpisce Sumatra, Indonesia, causando oltre 1100 vittime.

Giornata mondiale

Il 30 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Traduzione, istituita per valorizzare il ruolo dei traduttori nella comunicazione globale.

Curiosità sui nati

Monica Bellucci è nata nello stesso giorno in cui, nel 1960, The Flintstones debuttava in TV, serie che ha influenzato l’immaginario popolare per generazioni.

Renato Zero, nato nel 1950, ha costruito una carriera fondata sull’originalità e sull’abbattimento degli stereotipi, in sintonia con lo spirito innovativo della data.

Citazione

“La gioventù è un fuoco che brucia in fretta, ma lascia il segno.” — James Dean

