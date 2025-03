Ecco l’almanacco del 30 marzo

Santi del Giorno

San Giovanni Climaco (Abate)

Beato Amedeo IX di Savoia (Duca, Terziario francescano)

San Leonardo Murialdo (Sacerdote)

San Clino (o Clinio, Abate)

San Donnino (Martire in Macedonia)

San Regolo (Vescovo)

Sant’Osburga di Coventry (Badessa)

Accadde Oggi

1876: A Trieste inaugurato il primo trasporto pubblico. Prima dell’avvento delle automobili, la Trieste dell’Impero austro-ungarico affrontò il problema del trasporto rapido di persone e merci inaugurando il primo servizio di trasporto pubblico. Un’innovazione che segnò un progresso significativo per la mobilità urbana dell’epoca.

1791: La Francia adotta il metro come unità di misura. In un’importante decisione per standardizzare pesi e misure, l’Assemblea Nazionale Francese introdusse il metro, un’unità di misura basata su standard naturali e invariabili. Questa rivoluzione gettò le basi per il sistema metrico utilizzato ancora oggi.

Nati in Questo Giorno

1964: Tracy Chapman. Cantautrice folk americana, nota per la sua voce unica e testi profondi. Tra i suoi successi più famosi ci sono “Fast Car” e “Give Me One Reason”, che hanno segnato una generazione con il loro impatto emotivo e sociale.

1945: Eric Clapton. Leggendario chitarrista e cantautore britannico, soprannominato “Slowhand”, è una delle figure più influenti della musica rock e blues. Clapton ha firmato capolavori senza tempo come “Layla” e “Tears in Heaven”.

1853: Vincent van Gogh. Genio incompreso della pittura, Van Gogh è considerato uno dei più grandi artisti della storia. Nato a Groot Zundert, nei Paesi Bassi, ha creato opere immortali come “Notte stellata” e “Campo di grano con volo di corvi”.

1968: Céline Dion. Icona della musica internazionale, Céline Dion è famosa per la sua voce straordinaria e per successi planetari come “My Heart Will Go On”. Nata a Charlemagne, Québec, ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, diventando una delle cantanti più amate di sempre.

Nati… Sportivi

1986: Sergio Ramos. Nato a Camas, Spagna, Ramos è uno dei più grandi difensori nella storia del calcio. Capitano del Real Madrid per molti anni, ha conquistato numerosi trofei, tra cui quattro Champions League e un Mondiale con la Nazionale spagnola.

Scomparsi Oggi

2013: Franco Califano. Conosciuto come “Er Califfo”, Califano è stato uno dei cantautori più prolifici e amati d’Italia. Le sue oltre 400 canzoni hanno esplorato temi d’amore e vita con grande sensibilità.

2007: Franco Cosimo Panini. Fondatore del celebre impero delle figurine Panini, Panini trasformò un hobby in un fenomeno culturale e sociale, conquistando milioni di appassionati in tutto il mondo.