Almanacco del 3 Ottobre: inaugura la Napoli – Portici, prima ferrovia in Italia. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 3 ottobre è il 276º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 89 giorni alla fine dell’anno. In questa data si sono verificati eventi storici di grande rilievo, sono nati e morti personaggi illustri, e si celebra una giornata mondiale che richiama alla memoria e alla solidarietà.
Santi celebrati
- San Gerardo di Brogne
- San Dionigi l’Areopagita
- Sant’Ewaldo il Nero e Sant’Ewaldo il Bianco
- Sant’Edmondo di Scozia
Nati il 3 ottobre
- Eleonora Duse (1858), attrice italiana
- Carmen Russo (1959), showgirl e attrice italiana
- Gwen Stefani (1969), cantante statunitense
- Stevie Ray Vaughan (1954), chitarrista blues statunitense
- Zlatan Ibrahimović (1981), calciatore svedese
Morti il 3 ottobre
- San Francesco d’Assisi (1226), fondatore dell’ordine francescano
- Alfonso Maria de’ Liguori (1787), vescovo e teologo italiano (traslazione delle reliquie avvenuta il 3 ottobre)
- William Starke Rosecrans (1898), generale statunitense
- Rodolfo Valentino (1926), attore italiano (ricorrenza commemorativa)
Eventi storici del 3 ottobre
- 1839: Inaugurazione della ferrovia Napoli–Portici, la prima in Italia
- 1909: Fondazione del Bologna Football Club
- 1990: Riunificazione della Germania, fine della divisione tra Est e Ovest
- 1955: Debutto televisivo del “Mickey Mouse Club” sulla ABC
- 1866: Firma del Trattato di Vienna, fine della Terza guerra d’indipendenza italiana
Giornata mondiale
- Giornata nazionale in Germania: si celebra il “Tag der Deutschen Einheit” (Giorno dell’Unità Tedesca), in memoria della riunificazione del 1990
Curiosità sui nati
- Eleonora Duse fu la prima attrice italiana a ottenere fama internazionale, ispirando persino Gabriele D’Annunzio.
- Gwen Stefani, nata il 3 ottobre 1969, è diventata un’icona pop grazie al suo stile e alla sua voce, influenzando moda e musica.
- Zlatan Ibrahimović, noto per il suo carisma e talento, ha segnato oltre 500 gol in carriera e ha giocato in sette campionati diversi.
Citazione
«Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.» — San Francesco d’Assisi
