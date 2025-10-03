Almanacco del 3 Ottobre: inaugura la Napoli – Portici, prima ferrovia in Italia. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 3 ottobre è il 276º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 89 giorni alla fine dell’anno. In questa data si sono verificati eventi storici di grande rilievo, sono nati e morti personaggi illustri, e si celebra una giornata mondiale che richiama alla memoria e alla solidarietà.

Santi celebrati

San Gerardo di Brogne

San Dionigi l’Areopagita

Sant’Ewaldo il Nero e Sant’Ewaldo il Bianco

Sant’Edmondo di Scozia

Nati il 3 ottobre

Eleonora Duse (1858), attrice italiana

Carmen Russo (1959), showgirl e attrice italiana

Gwen Stefani (1969), cantante statunitense

Stevie Ray Vaughan (1954), chitarrista blues statunitense

Zlatan Ibrahimović (1981), calciatore svedese

Morti il 3 ottobre

San Francesco d’Assisi (1226), fondatore dell’ordine francescano

Alfonso Maria de’ Liguori (1787), vescovo e teologo italiano (traslazione delle reliquie avvenuta il 3 ottobre)

William Starke Rosecrans (1898), generale statunitense

Rodolfo Valentino (1926), attore italiano (ricorrenza commemorativa)

Eventi storici del 3 ottobre

1839: Inaugurazione della ferrovia Napoli–Portici, la prima in Italia

1909: Fondazione del Bologna Football Club

1990: Riunificazione della Germania, fine della divisione tra Est e Ovest

1955: Debutto televisivo del “Mickey Mouse Club” sulla ABC

1866: Firma del Trattato di Vienna, fine della Terza guerra d’indipendenza italiana

Giornata mondiale

Giornata nazionale in Germania: si celebra il “Tag der Deutschen Einheit” (Giorno dell’Unità Tedesca), in memoria della riunificazione del 1990

Curiosità sui nati

Eleonora Duse fu la prima attrice italiana a ottenere fama internazionale, ispirando persino Gabriele D’Annunzio.

Gwen Stefani, nata il 3 ottobre 1969, è diventata un’icona pop grazie al suo stile e alla sua voce, influenzando moda e musica.

Zlatan Ibrahimović, noto per il suo carisma e talento, ha segnato oltre 500 gol in carriera e ha giocato in sette campionati diversi.

Citazione

«Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.» — San Francesco d’Assisi

