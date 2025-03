Almanacco del 28 Marzo

Il 28 marzo è una data che ricorda eventi significativi e celebra figure straordinarie. Ecco l’almanacco per questa giornata.

Santi del Giorno

San Sisto (Papa)

San Gontrano (Re dei Franchi)

San Cono (Conone) di Naso (Monaco basiliano)

San Bojan detto Enravota (Protomartire bulgaro, Principe)

San Castore di Tarso (Martire)

San Proterio (Patriarca di Alessandria)

Sant’Ilarione di Pelecete (Egumeno, Abate)

Accadde Oggi

1959: La Cina mette fine all’indipendenza del Tibet. Il popolo tibetano, che aveva vissuto per secoli in autonomia sul “tetto del mondo”, tra spiritualità e vita agricola, perse la propria indipendenza a causa delle mire espansionistiche della Cina. Questo evento segnò una drammatica trasformazione politica e culturale per il Tibet.

Nati in Questo Giorno

1986: Lady Gaga. Icona del pop mondiale, Lady Gaga è conosciuta non solo per la sua straordinaria voce e i suoi successi musicali, ma anche per il suo stile eccentrico e innovativo. Nata a New York da famiglia di origini italiane, ha raggiunto il successo con brani come “Poker Face” e “Shallow”.

1483: Raffaello Sanzio. Maestro del Rinascimento italiano, Raffaello è celebre per i suoi dipinti e le sue opere architettoniche. Nato a Urbino, con Leonardo da Vinci e Michelangelo forma la triade dei grandi maestri dell’arte rinascimentale. Tra le sue opere più celebri vi sono “La Scuola di Atene” e “La Madonna Sistina”.

1914: Guido Carli. Economista e politico, Carli fu una figura di spicco della vita economica e istituzionale del Novecento italiano. Nato a Brescia, ha ricoperto ruoli di grande rilievo, tra cui quello di Governatore della Banca d’Italia.

Nati… Sportivi

1990: Luca Marrone. Nato a Torino, Marrone è un calciatore cresciuto nelle giovanili della Juventus. Attualmente centrocampista della Cremonese, vanta esperienze in diverse squadre italiane e una solida carriera nel calcio professionistico.

Scomparsi Oggi

2017: Christine Kaufmann. Attrice tedesca di grande talento, Kaufmann fu una delle figure più note del cinema europeo nel secondo Novecento. Il suo debutto avvenne da adolescente con il film “Primo amore”, diretto da Camerini.

1985: Marc Chagall. Pittore di straordinaria suggestione, Chagall è noto per le sue opere oniriche e il suo stile inconfondibile che mescola tradizioni russe, amore per gli animali e ricordi d’infanzia. Tra le sue opere più celebri vi sono le vetrate e i dipinti ispirati ai temi biblici.