Almanacco del 28 gennaio, oggi si festeggia San Tommaso. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 28 gennaio è una data che segna il cuore dell’inverno, caratterizzata da importanti transizioni dinastiche, scoperte scientifiche e la nascita di menti creative che hanno plasmato la cultura contemporanea. Questo giorno funge da ponte tra il passato medievale e le sfide tecnologiche del presente.

I santi celebrati oggi

La Chiesa cattolica commemora oggi San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa e patrono delle scuole cattoliche e dei teologi. Vengono inoltre ricordati San Giacomo l’Eremita e San Flaviano.

Nati celebri del 28 gennaio

In questo giorno sono nate personalità di spicco nel mondo dell’arte, della politica e dello spettacolo:

Enrico VIII d’Inghilterra (1491), celebre sovrano della dinastia Tudor.

Arthur Rubinstein (1887), pianista polacco considerato tra i più grandi interpreti di Chopin.

Jackson Pollock (1912), pittore statunitense, esponente di punta dell’espressionismo astratto.

Mario Biondi (1971), cantante e compositore italiano dalla voce inconfondibile.

Gianluigi Buffon (1978), storico portiere della nazionale italiana di calcio.

Elijah Wood (1981), attore statunitense noto per il ruolo di Frodo ne Il Signore degli Anelli.

Nick Carter (1980), cantante statunitense e membro dei Backstreet Boys.

Morti celebri del 28 gennaio

Il 28 gennaio hanno lasciato il mondo figure che hanno segnato la storia e la letteratura:

Carlo Magno (814), fondatore del Sacro Romano Impero.

Enrico VIII d’Inghilterra (1547), morto nello stesso giorno del suo compleanno (calendario giuliano).

William Butler Yeats (1939), poeta irlandese e Premio Nobel per la letteratura.

Dino Buzzati (1972), scrittore, giornalista e pittore italiano.

Enzo Siciliano (2006), scrittore e critico letterario italiano.

Eventi storici principali

1077: A Canossa l’imperatore Enrico IV ottiene la revoca della scomunica da parte di Papa Gregorio VII dopo tre giorni di umiliazione.

1887: Inizia ufficialmente la costruzione della Torre Eiffel a Parigi.

1958: Viene depositato il brevetto dei mattoncini LEGO, che manterranno la stessa forma fino ai giorni nostri.

1986: Il mondo assiste in diretta al disastro dello Space Shuttle Challenger, che esplode 73 secondi dopo il lancio.

2016: L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l’epidemia di virus Zika come un’emergenza di salute pubblica globale.

Giornata mondiale

Oggi si celebra la Giornata mondiale per la protezione dei dati personali (Data Protection Day), istituita dal Consiglio d’Europa per sensibilizzare i cittadini sul diritto alla privacy e sulla gestione delle informazioni digitali.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 28 gennaio è spesso caratterizzato da una determinazione ferrea e da una natura eclettica, capace di spaziare tra rigore logico e slancio artistico. Una curiosità legata a questa data riguarda la “coincidenza Tudor”: Enrico VIII nacque e morì il 28 gennaio, rendendo questo giorno il cardine della sua intera esistenza terrena.

“Non andare dove il sentiero ti può portare; vai invece dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia.” (Ralph Waldo Emerson)

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.