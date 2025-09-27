Almanacco del 27 Settembre: iniziano le 4 giornate di Napoli. Il coraggio che cambiò la storia dell’Italia

Il 27 settembre segna l’inizio delle Quattro Giornate di Napoli e la nascita di Grazia Deledda. Scopri eventi, protagonisti e la Giornata Mondiale del Turismo.

A cura di Fiorenza Di Palma
Le quattro giornate di Napoli

Il 27 settembre è il 270º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (271º negli anni bisestili). Mancano 95 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi di rilievo mondiale, la nascita di personalità influenti e ricorrenze che invitano alla riflessione.

Santi del giorno

Si celebrano:

  • San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote e fondatore della Congregazione della Missione, patrono delle opere caritative
  • Santi Fidenzio e Terenzio di Todi, martiri
  • Sant’Elzeario, conte di Ariano
  • San Sigeberto II, re dell’Est Anglia

Nati il 27 settembre

  • Grazia Deledda (1871), scrittrice italiana, Nobel per la letteratura nel 1926
  • Claudio Gentile (1953), calciatore italiano, campione del mondo 1982
  • Pier Francesco Pingitore (1934), autore e regista italiano, fondatore del Bagaglino
  • Francesco Totti (1976), calciatore italiano, simbolo della Roma
  • Jovanotti (1966), cantautore italiano, figura centrale del pop italiano dagli anni ’90
  • Gwyneth Paltrow (1972), attrice statunitense, premio Oscar nel 1999

Morti il 27 settembre

  • Papa Urbano VII (1590), pontificato più breve della storia: 13 giorni
  • Costantino I di Grecia (1923), re che abdicò dopo la sconfitta nella guerra greco-turca
  • Edgar Degas (1917), pittore e scultore francese, maestro dell’impressionismo
  • Giovanni Battista Caproni (1957), ingegnere e pioniere dell’aviazione italiana

Eventi storici del 27 settembre

  • 1540 – Papa Paolo III approva ufficialmente lo statuto dell’Ordine dei Gesuiti
  • 1821 – Il Messico ottiene l’indipendenza dalla Spagna
  • 1825 – Inaugurata la ferrovia Stockton-Darlington, prima linea passeggeri trainata da locomotiva
  • 1908 – Viene costruita la prima Ford Model T, rivoluzionando la mobilità
  • 1915 – La nave da guerra italiana Benedetto Brin esplode nel porto di Brindisi: oltre 400 morti
  • 1940 – Germania, Italia e Giappone firmano il Patto Tripartito a Berlino
  • 1943 – Iniziano le Quattro Giornate di Napoli: insurrezione popolare contro l’occupazione nazista
  • 1983 – Richard Stallman annuncia il Progetto GNU, fondando il movimento del software libero
  • 1998 – Google celebra il suo primo anniversario ufficiale

Giornata mondiale

Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, istituita dall’Organizzazione Mondiale del Turismo per promuovere la consapevolezza del valore sociale, culturale ed economico del turismo.

Curiosità sui nati

  • Grazia Deledda fu la seconda donna al mondo a vincere il Nobel per la letteratura, e l’unica italiana.
  • Francesco Totti ha segnato 250 gol in Serie A, tutti con la stessa squadra: un record di fedeltà.
  • Richard Stallman, nato il giorno in cui si firmava il Patto Tripartito, ha lottato per la libertà digitale contro ogni forma di autoritarismo informatico.

Citazione

«La libertà è il diritto di dire che due più due fa quattro. Se è garantito, tutto il resto ne consegue.» — George Orwell

