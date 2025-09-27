Almanacco del 27 Settembre: iniziano le 4 giornate di Napoli. Il coraggio che cambiò la storia dell’Italia

Il 27 settembre è il 270º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (271º negli anni bisestili). Mancano 95 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi di rilievo mondiale, la nascita di personalità influenti e ricorrenze che invitano alla riflessione.

Santi del giorno

Si celebrano:

San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote e fondatore della Congregazione della Missione, patrono delle opere caritative

Santi Fidenzio e Terenzio di Todi, martiri

Sant’Elzeario, conte di Ariano

San Sigeberto II, re dell’Est Anglia

Nati il 27 settembre

Grazia Deledda (1871), scrittrice italiana, Nobel per la letteratura nel 1926

Claudio Gentile (1953), calciatore italiano, campione del mondo 1982

Pier Francesco Pingitore (1934), autore e regista italiano, fondatore del Bagaglino

Francesco Totti (1976), calciatore italiano, simbolo della Roma

Jovanotti (1966), cantautore italiano, figura centrale del pop italiano dagli anni ’90

Gwyneth Paltrow (1972), attrice statunitense, premio Oscar nel 1999

Morti il 27 settembre

Papa Urbano VII (1590), pontificato più breve della storia: 13 giorni

Costantino I di Grecia (1923), re che abdicò dopo la sconfitta nella guerra greco-turca

Edgar Degas (1917), pittore e scultore francese, maestro dell’impressionismo

Giovanni Battista Caproni (1957), ingegnere e pioniere dell’aviazione italiana

Eventi storici del 27 settembre

1540 – Papa Paolo III approva ufficialmente lo statuto dell’Ordine dei Gesuiti

1821 – Il Messico ottiene l’indipendenza dalla Spagna

1825 – Inaugurata la ferrovia Stockton-Darlington, prima linea passeggeri trainata da locomotiva

1908 – Viene costruita la prima Ford Model T, rivoluzionando la mobilità

1915 – La nave da guerra italiana Benedetto Brin esplode nel porto di Brindisi: oltre 400 morti

1940 – Germania, Italia e Giappone firmano il Patto Tripartito a Berlino

1943 – Iniziano le Quattro Giornate di Napoli: insurrezione popolare contro l’occupazione nazista

1983 – Richard Stallman annuncia il Progetto GNU, fondando il movimento del software libero

1998 – Google celebra il suo primo anniversario ufficiale

Giornata mondiale

Il 27 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Turismo, istituita dall’Organizzazione Mondiale del Turismo per promuovere la consapevolezza del valore sociale, culturale ed economico del turismo.

Curiosità sui nati

Grazia Deledda fu la seconda donna al mondo a vincere il Nobel per la letteratura, e l’unica italiana.

Francesco Totti ha segnato 250 gol in Serie A, tutti con la stessa squadra: un record di fedeltà.

Richard Stallman, nato il giorno in cui si firmava il Patto Tripartito, ha lottato per la libertà digitale contro ogni forma di autoritarismo informatico.

Citazione

«La libertà è il diritto di dire che due più due fa quattro. Se è garantito, tutto il resto ne consegue.» — George Orwell