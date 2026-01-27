Almanacco del 27 gennaio, l’Armata Rossa entra ad Auschwitz. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 27 gennaio è una data di profonda riflessione e memoria collettiva, segnata indelebilmente dalla storia del Novecento. Oltre al suo peso civile, questa giornata vede l’incrocio di destini illustri nel campo della musica, della letteratura e della scienza, rappresentando un momento di passaggio fondamentale per la cultura occidentale.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa Cattolica commemora Sant’Angela Merici, vergine e fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola. Si celebrano inoltre San Vitaliano, papa, e San Giuliano di Le Mans, vescovo.

Nati celebri il 27 gennaio

Wolfgang Amadeus Mozart (1756), compositore austriaco tra i massimi geni della musica universale.

Lewis Carroll (1832), scrittore e matematico britannico, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Giuseppe Prezzolini (1882), scrittore, giornalista e aforista italiano.

Heather Parisi (1960), ballerina, cantante e personaggio televisivo statunitense naturalizzata italiana.

Frank Miller (1957), fumettista e regista statunitense, autore di capolavori come Sin City.

Ole Einar Bjørndalen (1974), leggendario biatleta norvegese.

Marat Safin (1980), ex tennista russo, numero uno del mondo nel 2000.

Morti celebri il 27 gennaio

Giuseppe Verdi (1901), il più celebre compositore d’opera italiano dell’Ottocento.

Giovanni Verga (1922), scrittore e drammaturgo italiano, massimo esponente del Verismo.

Mahalia Jackson (1972), cantante statunitense, considerata la regina del gospel.

J.D. Salinger (2010), scrittore statunitense celebre per Il giovane Holden.

Louis de Funès (1983), attore e comico francese.

Eventi storici principali

1945: Le truppe dell’Armata Rossa entrano nel campo di concentramento di Auschwitz, rivelando al mondo l’orrore della Shoah.

1880: Thomas Edison deposita il brevetto per la lampadina a incandescenza.

1967: Durante un test a terra della missione Apollo 1, un incendio divampa nella capsula causando la morte dei tre astronauti a bordo.

1973: Vengono firmati gli Accordi di pace di Parigi, che segnano la fine del coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam.

1924: L’Italia e la Jugoslavia firmano il Trattato di Roma, che sancisce l’annessione di Fiume all’Italia.

Giornata mondiale

Il 27 gennaio ricorre la Giornata Internazionale della Memoria (Giorno della Memoria), istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Curiosità sui nati il 27 gennaio

Chi nasce in questo giorno è spesso dotato di una creatività fuori dal comune e di un intelletto vivace, proprio come dimostrano le figure di Mozart e Carroll. Sono persone che tendono a vedere il mondo da prospettive insolite, capaci di unire rigore logico e fantasia sfrenata. Spesso possiedono un forte senso di indipendenza e una naturale inclinazione per l’innovazione.

Programmi tv

