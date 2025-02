Almanacco del 25 Febbraio

Il 25 febbraio è una data ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Romeo (Carmelitano di Lucca)

San Tarasio (Patriarca di Costantinopoli)

Santa Valburga (Valpurga, Badessa di Heidenheim)

San Vittorino (Martire in Corinto)

San Cesario di Nazianzo (Confessore)

San Gerlando di Agrigento (Vescovo)

San Turibio Romo Gonzalez (Sacerdote e Martire)

Sant’Aldetrude (Badessa)

Sant’Adelelmo di Engelberg (Abate)

Sant’Isabella (Vergine Francescana)

Beata Maria Ludovica De Angelis (Religiosa)

Accadde Oggi

1870: Primo afroamericano al Congresso. A cinque anni dalla messa al bando della schiavitù, un pastore metodista varcò la soglia del Campidoglio: era il primo nero eletto al Congresso degli Stati Uniti. La sua elezione diede speranza e aprì nuove strade per i diritti civili.

Nati in Questo Giorno

1943: George Harrison. Dei favolosi quattro ragazzi di Liverpool era “The Quiet One”, “quello tranquillo”, ma non per questo meno influente sulle tendenze giovanili dell’epoca, grazie anche al suo profondo interesse per la musica indiana e per la spiritualità. Harrison ha lasciato un’eredità musicale indimenticabile come membro dei Beatles e come solista.

1866: Benedetto Croce. Ribattezzato come il “filosofo della libertà”, è annoverato tra i più influenti pensatori del Novecento italiano e tra le voci più autorevoli del pensiero filosofico e politico. Croce ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana con le sue opere filosofiche e storiche.

1945: Teo Teocoli. Comico e personaggio televisivo molto popolare, attivo fin dagli anni Settanta anche a teatro e sul grande schermo. Nato a Taranto, in Puglia, Antonio Teocoli, in arte Teo, si fa conoscere grazie al suo talento comico e alla sua capacità di intrattenere il pubblico.

Nati… Sportivi

1982 : Flavia Pennetta. Nessuna tennista italiana prima di lei era arrivata nelle prime dieci della classifica mondiale WTA Tour (10° posto nell’agosto 2009), arrivando fino alla sesta piazza il 28 settembre 2015. Pennetta è famosa per la sua vittoria agli US Open 2015, che ha segnato un momento storico per il tennis italiano.

: Flavia Pennetta. Nessuna tennista italiana prima di lei era arrivata nelle prime dieci della classifica mondiale WTA Tour (10° posto nell’agosto 2009), arrivando fino alla sesta piazza il 28 settembre 2015. Pennetta è famosa per la sua vittoria agli US Open 2015, che ha segnato un momento storico per il tennis italiano. 1999 : Gianluigi Donnarumma. Nato all’ombra del Vesuvio, dall’alto dei suoi 196 cm infila i guantoni con dentro un sogno: difendere la porta della squadra di cui è tifoso fin da bambino. Dalla scuola calcio della natia Castellammare di Stabia al Paris Saint-Germain, Donnarumma è considerato uno dei migliori portieri al mondo.

: Gianluigi Donnarumma. Nato all’ombra del Vesuvio, dall’alto dei suoi 196 cm infila i guantoni con dentro un sogno: difendere la porta della squadra di cui è tifoso fin da bambino. Dalla scuola calcio della natia Castellammare di Stabia al Paris Saint-Germain, Donnarumma è considerato uno dei migliori portieri al mondo. 1994: Eugenie Bouchard. Seconda tennista canadese ad arrivare in semifinale in un torneo del Grande Slam (Australian Open 2014), Eugenie “Genie” Bouchard è nata a Westmount. Ha fatto meglio al Torneo di Wimbledon 2014, raggiungendo la finale e consolidando il suo status di star del tennis internazionale.

Scomparsi Oggi

2020: Hosni Mubarak. Uomo politico e dalla brillante carriera militare, è stato il quarto Presidente dell’Egitto, ricoprendo questa carica per quasi trent’anni, dal 14 ottobre del 1981 fino all’11 febbraio del 2011. Mubarak è ricordato per il suo ruolo controverso nella storia contemporanea egiziana.