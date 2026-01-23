Almanacco del 23 gennaio. Oggi si celebra Sant’Emerenziana. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 23 gennaio si colloca nel cuore dell’inverno, una data che nel corso dei secoli ha testimoniato passaggi di potere cruciali, scoperte scientifiche e la nascita di menti creative che hanno plasmato l’arte e la politica moderna.
Santi del giorno
Oggi la Chiesa cattolica commemora Sant’Emerenziana, vergine e martire romana, e San Giorgio il Trinitario. Viene inoltre ricordato lo sposalizio di Maria e Giuseppe.
Nati il 23 gennaio
In questa data sono nate personalità che hanno segnato la storia del cinema, della scienza e della pittura:
- Stendhal (1783), celebre scrittore francese autore de Il rosso e il nero.
- Édouard Manet (1832), pittore francese considerato il padre dell’impressionismo.
- John Hancock (1737), politico statunitense e primo firmatario della Dichiarazione d’indipendenza.
- Sergej Ejzenštejn (1898), regista sovietico pioniere del montaggio cinematografico.
- Sandro Mazzola (1942), leggenda del calcio italiano e simbolo dell’Inter.
- Carolina di Monaco (1957), principessa della casa Grimaldi.
- Arjen Robben (1984), ex calciatore olandese di fama internazionale.
Morti il 23 gennaio
Ricordiamo oggi la scomparsa di figure di rilievo in ambito artistico, scientifico e politico:
- Ferdinando II d’Aragona (1516), re di Spagna che finanziò il viaggio di Cristoforo Colombo.
- Anna Pavlova (1931), famosissima ballerina russa, icona della danza classica.
- Salvador Dalí (1989), pittore e genio del surrealismo spagnolo.
- Edvard Munch (1944), artista norvegese autore del celebre dipinto L’urlo.
- Giacomo Matteotti (1924), sebbene la data di morte ufficiale sia legata al rapimento di giugno, il 23 gennaio viene spesso associato a dibattiti parlamentari che segnarono il suo destino politico.
- Amedeo Modigliani (1920), pittore e scultore italiano, tra i massimi esponenti dell’arte del XX secolo.
Eventi storici
Questi sono alcuni dei fatti più rilevanti accaduti il 23 gennaio:
- 1571: Inaugurazione della Royal Exchange a Londra, centro nevralgico del commercio britannico.
- 1960: Il batiscafo Trieste, progettato da Auguste Piccard, raggiunge il punto più profondo della Fossa delle Marianne, toccando i 10.916 metri.
- 1973: Il presidente Richard Nixon annuncia il raggiungimento di un accordo di pace per porre fine alla guerra del Vietnam.
- 1994: Fallisce un attentato mafioso allo Stadio Olimpico di Roma contro i Carabinieri per un difetto del telecomando.
- 2002: Il giornalista statunitense Daniel Pearl viene rapito a Karachi, in Pakistan.
Giornata mondiale
Il 23 gennaio si celebra la Giornata mondiale della scrittura a mano (Handwriting Day), istituita per ricordare l’importanza della calligrafia nell’era digitale, in coincidenza con l’anniversario della nascita di John Hancock.
Curiosità e citazione
I nati il 23 gennaio appartengono al segno dell’Acquario. Sono spesso individui caratterizzati da una forte spinta verso l’innovazione e l’originalità, con una natura anticonformista che li porta a sfidare le tradizioni, proprio come dimostrato dall’arte rivoluzionaria di Manet o dal cinema di Ejzenštejn. Una citazione che ben si adatta allo spirito di questa giornata è di Stendhal: L’amore è un fiore bellissimo, ma bisogna avere il coraggio di andare a coglierlo sull’orlo di un precipizio.
Programmi tv
