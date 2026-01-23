Almanacco del 23 gennaio. Oggi si celebra Sant’Emerenziana. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 23 gennaio si colloca nel cuore dell’inverno, una data che nel corso dei secoli ha testimoniato passaggi di potere cruciali, scoperte scientifiche e la nascita di menti creative che hanno plasmato l’arte e la politica moderna.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica commemora Sant’Emerenziana, vergine e martire romana, e San Giorgio il Trinitario. Viene inoltre ricordato lo sposalizio di Maria e Giuseppe.

Nati il 23 gennaio

In questa data sono nate personalità che hanno segnato la storia del cinema, della scienza e della pittura:

Stendhal (1783), celebre scrittore francese autore de Il rosso e il nero.

Édouard Manet (1832), pittore francese considerato il padre dell’impressionismo.

John Hancock (1737), politico statunitense e primo firmatario della Dichiarazione d’indipendenza.

Sergej Ejzenštejn (1898), regista sovietico pioniere del montaggio cinematografico.

Sandro Mazzola (1942), leggenda del calcio italiano e simbolo dell’Inter.

Carolina di Monaco (1957), principessa della casa Grimaldi.

Arjen Robben (1984), ex calciatore olandese di fama internazionale.

Morti il 23 gennaio

Ricordiamo oggi la scomparsa di figure di rilievo in ambito artistico, scientifico e politico:

Ferdinando II d’Aragona (1516), re di Spagna che finanziò il viaggio di Cristoforo Colombo.

Anna Pavlova (1931), famosissima ballerina russa, icona della danza classica.

Salvador Dalí (1989), pittore e genio del surrealismo spagnolo.

Edvard Munch (1944), artista norvegese autore del celebre dipinto L’urlo.

Giacomo Matteotti (1924), sebbene la data di morte ufficiale sia legata al rapimento di giugno, il 23 gennaio viene spesso associato a dibattiti parlamentari che segnarono il suo destino politico.

Amedeo Modigliani (1920), pittore e scultore italiano, tra i massimi esponenti dell’arte del XX secolo.

Eventi storici

Questi sono alcuni dei fatti più rilevanti accaduti il 23 gennaio:

1571: Inaugurazione della Royal Exchange a Londra, centro nevralgico del commercio britannico.

1960: Il batiscafo Trieste, progettato da Auguste Piccard, raggiunge il punto più profondo della Fossa delle Marianne, toccando i 10.916 metri.

1973: Il presidente Richard Nixon annuncia il raggiungimento di un accordo di pace per porre fine alla guerra del Vietnam.

1994: Fallisce un attentato mafioso allo Stadio Olimpico di Roma contro i Carabinieri per un difetto del telecomando.

2002: Il giornalista statunitense Daniel Pearl viene rapito a Karachi, in Pakistan.

Giornata mondiale

Il 23 gennaio si celebra la Giornata mondiale della scrittura a mano (Handwriting Day), istituita per ricordare l’importanza della calligrafia nell’era digitale, in coincidenza con l’anniversario della nascita di John Hancock.

Curiosità e citazione

I nati il 23 gennaio appartengono al segno dell’Acquario. Sono spesso individui caratterizzati da una forte spinta verso l’innovazione e l’originalità, con una natura anticonformista che li porta a sfidare le tradizioni, proprio come dimostrato dall’arte rivoluzionaria di Manet o dal cinema di Ejzenštejn. Una citazione che ben si adatta allo spirito di questa giornata è di Stendhal: L’amore è un fiore bellissimo, ma bisogna avere il coraggio di andare a coglierlo sull’orlo di un precipizio.

Programmi tv

