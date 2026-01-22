Almanacco del 22 Gennaio. Nasceva oggi Antonio Gramsci

Il 22 gennaio è un giorno che attraversa i secoli con una forte carica letteraria e scientifica. Dalla nascita di poeti visionari alla presentazione di tecnologie che hanno cambiato il mondo moderno, questa data rappresenta un ponte tra l’eleganza classica del passato e l’innovazione del futuro.

Santi del giorno

Il 22 gennaio la Chiesa cattolica celebra San Vincenzo di Saragozza, diacono e martire, patrono dei viticoltori. In questa data si ricorda anche San Vincenzo Pallotti, sacerdote romano e fondatore della Società dell’Apostolato Cattolico. Tra le altre figure si celebrano San Gaudenzio, primo vescovo di Novara, e Sant’Anastasio, monaco e martire.

Nati celebri il 22 gennaio

Francesco Bacone (1561) – Filosofo, politico e giurista inglese, padre del metodo scientifico.

George Gordon Byron (1788) – Celebre poeta e politico britannico, figura di spicco del Romanticismo.

Antonio Gramsci (1891) – Politico, filosofo e giornalista italiano, tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia.

Sergei Eisenstein (1898) – Regista sovietico, pioniere del montaggio cinematografico e autore de “La corazzata Potëmkin”.

Chiara Lubich (1920) – Mistica italiana, fondatrice del Movimento dei Focolari.

Piper Laurie (1932) – Attrice statunitense, nota per il ruolo in “Lo spaccone” e “Twin Peaks”.

Diane Lane (1965) – Attrice statunitense, candidata all’Oscar per “L’amore infedele”.

Stefano Accorsi (1971) – Attore italiano di fama internazionale, vincitore di numerosi David di Donatello.

Morti celebri il 22 gennaio

Papa Benedetto XV (1922) – Pontefice durante la Prima guerra mondiale, che definì “l’inutile strage”.

George Orwell (1950) – Scrittore britannico (deceduto poco prima della mezzanotte del 21 o nelle prime ore del 22, comunemente ricordato in questa data per le esequie e la registrazione ufficiale).

Lyndon B. Johnson (1973) – 36º Presidente degli Stati Uniti d’America.

Telly Savalas (1994) – Attore statunitense, celebre per il personaggio di Kojak.

Heath Ledger (2008) – Attore australiano, vincitore di un Oscar postumo per la sua interpretazione del Joker.

Eventi storici del 22 gennaio

1863: In Polonia scoppia la “Rivolta di Gennaio”, un’insurrezione contro l’occupazione dell’Impero Russo.

1905: “Domenica di Sangue” a San Pietroburgo, dove la guardia imperiale spara sui manifestanti pacifici, segnando l’inizio della Rivoluzione russa del 1905.

1944: Truppe alleate iniziano lo Sbarco di Anzio (Operazione Shingle) durante la Seconda guerra mondiale per liberare Roma.

1970: Il Boeing 747, il celebre “Jumbo Jet”, effettua il suo primo volo commerciale sulla rotta New York-Londra.

1973: La Corte Suprema degli Stati Uniti emette la storica sentenza “Roe v. Wade”, legalizzando l’aborto a livello federale (sentenza poi ribaltata nel 2022).

1984: Durante il Super Bowl XVIII viene trasmesso “1984”, il leggendario spot diretto da Ridley Scott per presentare il primo computer Apple Macintosh.

Giornata mondiale del 22 gennaio

Il 22 gennaio si osserva la Giornata mondiale della Promessa di Fedeltà. Questa ricorrenza, sentita in particolare in ambito religioso, commemora il giorno in cui Francesco Forgione vestì l’abito francescano nel 1903, diventando Fra Pio da Pietrelcina. È una giornata dedicata alla riflessione sul valore della coerenza e degli impegni presi.

Curiosità sui nati il 22 gennaio

Essendo nati all’inizio del segno dell’Acquario, i nati il 22 gennaio sono spesso considerati individui con una forte spinta all’indipendenza e all’anticonformismo. Questa posizione sulla “cuspide” tra Capricorno e Acquario conferisce loro una rara combinazione di pragmatismo disciplinato e idealismo visionario. Sono persone che tendono a vedere il mondo in modo diverso, dotate di un’intuizione spiccata che le porta spesso a anticipare i tempi, proprio come accadde per il pensiero politico di Gramsci o l’estetica di Lord Byron.

Citazione del giorno

È meglio essere odiati per ciò che si è, piuttosto che essere amati per ciò che non si è. (André Gide)

Programmi tv

