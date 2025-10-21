Almanacco del 21 ottobre: Edison accese il futuro. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 21 ottobre è il 294º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 71 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure illustri, ha segnato svolte storiche e ospita una ricorrenza significativa dedicata all’ascolto. Un giorno che intreccia scienza, arte, fede e memoria.

Santi celebrati il 21 ottobre

Sant’Orsola e compagne (martiri)

San Gaspare del Bufalo

Sant’Agatone d’Egitto

Sant’Ilarione di Gaza

Sant’Ilarione di Moglena

Santa Celina

Santa Cordula

Santa Letizia

Santa Zaira

Nati il 21 ottobre (italiani e stranieri)

Alfred Nobel (1833), chimico e inventore svedese

Dizzy Gillespie (1917), trombettista jazz statunitense

Carrie Fisher (1956), attrice e scrittrice statunitense

Kim Kardashian (1980), imprenditrice e personaggio televisivo statunitense

Manfred Mann (1940), musicista sudafricano

Giuseppe Giacosa (1847), drammaturgo e librettista italiano

Celeste Coltellini (1749), soprano italiano

Nicola Porpora (1686), compositore e insegnante italiano

Morti il 21 ottobre (italiani e stranieri)

Nelson Goodman (1998), filosofo statunitense

François Truffaut (1984), regista francese

Oswald Mosley (1980), politico britannico

Giovanni Battista Pergolesi (1736), compositore italiano

Giacomo Doria (1913), naturalista e politico italiano

Eventi storici del 21 ottobre

63 a.C. – Cicerone ottiene il Senatus consultum ultimum contro Catilina

1600 – Battaglia di Sekigahara: Tokugawa Ieyasu consolida il potere in Giappone

1797 – Varata la USS Constitution nel porto di Boston

1805 – Battaglia di Trafalgar: la flotta britannica guidata da Nelson sconfigge le forze franco-spagnole

1879 – Thomas Edison testa con successo la prima lampadina a incandescenza, che resta accesa per oltre 13 ore

1959 – Inaugurazione del Guggenheim Museum a New York

1996 – Va in onda la prima puntata della soap italiana “Un posto al sole”

Giornata mondiale

Giornata mondiale dell’ascolto

Curiosità sui nati il 21 ottobre

Alfred Nobel, nato in questa data, istituì il celebre premio che porta il suo nome, destinato a chi contribuisce al progresso dell’umanità.

Dizzy Gillespie, anch’egli nato il 21 ottobre, fu uno dei pionieri del bebop e influenzò profondamente il jazz moderno.

Kim Kardashian, nata il 21 ottobre 1980, ha trasformato la sua immagine pubblica in un impero mediatico e commerciale.

Citazione

“Il progresso è il risultato dell’insoddisfazione dell’uomo.” – Alfred Nobel

