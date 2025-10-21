Almanacco del 21 ottobre: Edison accese il futuro. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 21 ottobre 1879 Edison accese la prima lampadina: scopri eventi, nascite, santi e curiosità di questa data storica.

A cura di Redazione Infocilento
Lampadina

Il 21 ottobre è il 294º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 71 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure illustri, ha segnato svolte storiche e ospita una ricorrenza significativa dedicata all’ascolto. Un giorno che intreccia scienza, arte, fede e memoria.

Santi celebrati il 21 ottobre

  • Sant’Orsola e compagne (martiri)
  • San Gaspare del Bufalo
  • Sant’Agatone d’Egitto
  • Sant’Ilarione di Gaza
  • Sant’Ilarione di Moglena
  • Santa Celina
  • Santa Cordula
  • Santa Letizia
  • Santa Zaira

Nati il 21 ottobre (italiani e stranieri)

  • Alfred Nobel (1833), chimico e inventore svedese
  • Dizzy Gillespie (1917), trombettista jazz statunitense
  • Carrie Fisher (1956), attrice e scrittrice statunitense
  • Kim Kardashian (1980), imprenditrice e personaggio televisivo statunitense
  • Manfred Mann (1940), musicista sudafricano
  • Giuseppe Giacosa (1847), drammaturgo e librettista italiano
  • Celeste Coltellini (1749), soprano italiano
  • Nicola Porpora (1686), compositore e insegnante italiano

Morti il 21 ottobre (italiani e stranieri)

  • Nelson Goodman (1998), filosofo statunitense
  • François Truffaut (1984), regista francese
  • Oswald Mosley (1980), politico britannico
  • Giovanni Battista Pergolesi (1736), compositore italiano
  • Giacomo Doria (1913), naturalista e politico italiano

Eventi storici del 21 ottobre

  • 63 a.C. – Cicerone ottiene il Senatus consultum ultimum contro Catilina
  • 1600 – Battaglia di Sekigahara: Tokugawa Ieyasu consolida il potere in Giappone
  • 1797 – Varata la USS Constitution nel porto di Boston
  • 1805 – Battaglia di Trafalgar: la flotta britannica guidata da Nelson sconfigge le forze franco-spagnole
  • 1879 – Thomas Edison testa con successo la prima lampadina a incandescenza, che resta accesa per oltre 13 ore
  • 1959 – Inaugurazione del Guggenheim Museum a New York
  • 1996 – Va in onda la prima puntata della soap italiana “Un posto al sole”

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale dell’ascolto

Curiosità sui nati il 21 ottobre

  • Alfred Nobel, nato in questa data, istituì il celebre premio che porta il suo nome, destinato a chi contribuisce al progresso dell’umanità.
  • Dizzy Gillespie, anch’egli nato il 21 ottobre, fu uno dei pionieri del bebop e influenzò profondamente il jazz moderno.
  • Kim Kardashian, nata il 21 ottobre 1980, ha trasformato la sua immagine pubblica in un impero mediatico e commerciale.

Citazione

“Il progresso è il risultato dell’insoddisfazione dell’uomo.” – Alfred Nobel

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi. Alle 21.15 torna l’appuntamento con la politica. Ernesto Rocco, insieme agli opinionisti Bruno Mautone e Olimpia Vano, conduce Palazzo di Città. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

s
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

jihad

Terrorismo sul web, arrestato a Sicignano degli Alburni 33enne tunisino: inneggiava alla jihad su TikTok

Arrestato a Sicignano degli Alburni un 33enne tunisino con l'accusa di istigazione…

Roscigno, presentazione PEBA

Roscigno, al via l’iter per il PEBA: verso un Comune più accessibile e inclusivo

Il PEBA rappresenta uno strumento fondamentale per pianificare ed attuare interventi concreti…

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 21 ottobre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79