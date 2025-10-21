Almanacco del 21 ottobre: Edison accese il futuro. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 21 ottobre è il 294º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 71 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure illustri, ha segnato svolte storiche e ospita una ricorrenza significativa dedicata all’ascolto. Un giorno che intreccia scienza, arte, fede e memoria.
Santi celebrati il 21 ottobre
- Sant’Orsola e compagne (martiri)
- San Gaspare del Bufalo
- Sant’Agatone d’Egitto
- Sant’Ilarione di Gaza
- Sant’Ilarione di Moglena
- Santa Celina
- Santa Cordula
- Santa Letizia
- Santa Zaira
Nati il 21 ottobre (italiani e stranieri)
- Alfred Nobel (1833), chimico e inventore svedese
- Dizzy Gillespie (1917), trombettista jazz statunitense
- Carrie Fisher (1956), attrice e scrittrice statunitense
- Kim Kardashian (1980), imprenditrice e personaggio televisivo statunitense
- Manfred Mann (1940), musicista sudafricano
- Giuseppe Giacosa (1847), drammaturgo e librettista italiano
- Celeste Coltellini (1749), soprano italiano
- Nicola Porpora (1686), compositore e insegnante italiano
Morti il 21 ottobre (italiani e stranieri)
- Nelson Goodman (1998), filosofo statunitense
- François Truffaut (1984), regista francese
- Oswald Mosley (1980), politico britannico
- Giovanni Battista Pergolesi (1736), compositore italiano
- Giacomo Doria (1913), naturalista e politico italiano
Eventi storici del 21 ottobre
- 63 a.C. – Cicerone ottiene il Senatus consultum ultimum contro Catilina
- 1600 – Battaglia di Sekigahara: Tokugawa Ieyasu consolida il potere in Giappone
- 1797 – Varata la USS Constitution nel porto di Boston
- 1805 – Battaglia di Trafalgar: la flotta britannica guidata da Nelson sconfigge le forze franco-spagnole
- 1879 – Thomas Edison testa con successo la prima lampadina a incandescenza, che resta accesa per oltre 13 ore
- 1959 – Inaugurazione del Guggenheim Museum a New York
- 1996 – Va in onda la prima puntata della soap italiana “Un posto al sole”
Giornata mondiale
- Giornata mondiale dell’ascolto
Curiosità sui nati il 21 ottobre
- Alfred Nobel, nato in questa data, istituì il celebre premio che porta il suo nome, destinato a chi contribuisce al progresso dell’umanità.
- Dizzy Gillespie, anch’egli nato il 21 ottobre, fu uno dei pionieri del bebop e influenzò profondamente il jazz moderno.
- Kim Kardashian, nata il 21 ottobre 1980, ha trasformato la sua immagine pubblica in un impero mediatico e commerciale.
Citazione
“Il progresso è il risultato dell’insoddisfazione dell’uomo.” – Alfred Nobel
