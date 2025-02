Almanacco del 21 Febbraio

Il 21 febbraio è una giornata ricca di eventi significativi e di nascite di grandi personalità. Scopriamo insieme cosa è successo in questo giorno.

Santi del Giorno

San Pier Damiani (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Sant’Eleonora (Regina d’Inghilterra)

Sant’Eustazio di Antiochia (Vescovo)

San Pipino il Vecchio (o di Landen)

Accadde Oggi

1959: Ideato il simbolo della pace. Nel momento in cui il mondo sembrava sull’orlo di una guerra distruttiva, il giovane esercito della pace trovò il simbolo giusto per dare forza al proprio dissenso. Da qui in poi non smise mai di accompagnare movimenti pacifisti e ambientalisti in tutto il mondo. Disegnato da Gerald Holtom, il simbolo combina le lettere N e D dell’alfabeto semaforico (Nuclear Disarmament).

Nati in Questo Giorno

1980: Tiziano Ferro. Da timido cantante di provincia a popstar di caratura mondiale, la sua carriera è stata anche e soprattutto una crescita interiore che lo ha portato ad acquisire sicurezza di sé e del proprio talento. Nato a Latina, Ferro ha conquistato il pubblico con successi come “Perdono” e “Sere nere”.

1980: Caterina Balivo. Volto noto della televisione pubblica, è una delle protagoniste dell’intrattenimento pomeridiano. Nata a Napoli, nel 1999 arriva terza al concorso di Miss Italia per poi seguire corsi di recitazione e intraprendere una carriera televisiva di successo come conduttrice.

Nati… Sportivi

1984: Andreas Seppi. Nato a Bolzano, è un ex tennista alto 190 cm. Quando il 21 ottobre 2012, sul cemento indoor di Mosca, ha vinto il suo terzo titolo ATP, è diventato il primo tennista italiano della storia a vincere tre titoli ATP su tre superfici diverse.

1989: Federico Fernández. Nato a Tres Algarrobos, Argentina, è un calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Estudiantes. Dal 2011 difensore destro del Napoli, con una parentesi (da gennaio a giugno 2013) nella squadra spagnola del Getafe. Fernández ha anche vestito la maglia della nazionale argentina.

Scomparsi Oggi

1965: Malcolm X. Storico attivista e leader politico dell’America degli anni ’50 e ’60, ha rappresentato l’anima più estremista e violenta del movimento per i diritti degli afroamericani, in contrapposizione alle posizioni pacifiste di Martin Luther King. Malcolm X è ricordato per il suo impegno nella lotta contro la discriminazione razziale.

2004: John Charles. Nato a Swansea, Galles, e morto a Wakefield, Inghilterra, nel febbraio 2004, è stato un calciatore gallese negli anni Cinquanta e Sessanta, e allenatore di calcio. Charles è noto per la sua carriera nella Juventus, dove vinse tre scudetti.