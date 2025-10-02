Almanacco del 2 Ottobre: oggi si celebrano gli angeli custodi. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 2 ottobre è il 275º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (276º negli anni bisestili). Mancano 90 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi storici di rilievo, nascite e scomparse di figure emblematiche, e ricorrenze che invitano alla riflessione sul valore della pace e della memoria.
Santi del giorno
- Santi Angeli Custodi
- San Gerino, martire
- San Leodegario di Autun, vescovo
- San Modesto, diacono e martire
- San Teofilo di Bulgaria, monaco
Nati il 2 ottobre
- Mahatma Gandhi (1869), leader politico e spirituale indiano
- Sting (1951), musicista britannico, voce dei Police
- Antonio Di Pietro (1950), magistrato e politico italiano
- Romina Power (1951), cantante e attrice statunitense naturalizzata italiana
- Graham Greene (1904), scrittore britannico
- Omar Sívori (1935), calciatore argentino naturalizzato italiano
Morti il 2 ottobre
- Marcel Duchamp (1968), artista francese, figura chiave dell’arte del XX secolo
- Svante Arrhenius (1927), chimico svedese, premio Nobel per la chimica nel 1903
Eventi storici del 2 ottobre
- 1870: Plebiscito per l’annessione di Roma al Regno d’Italia, dopo la Presa di Roma
- 1925: William Taynton è il primo uomo a comparire in televisione, nei test di John Logie Baird
- 1950: Debutto della striscia a fumetti “Peanuts” di Charles M. Schulz
- 1958: La Guinea ottiene l’indipendenza dalla Francia
- 1959: Va in onda il primo episodio della serie “The Twilight Zone”
- 2005: In Italia si celebra per la prima volta la Festa dei Nonni
Giornata mondiale
- Giornata internazionale della nonviolenza, istituita nel 2007 in onore della nascita di Gandhi
- Festa dei Nonni, introdotta in Italia nel 2005 per celebrare il ruolo affettivo e sociale dei nonni
Curiosità sui nati
- Gandhi, nato il 2 ottobre 1869, è il simbolo universale della resistenza pacifica. La sua filosofia ha influenzato movimenti civili in tutto il mondo.
- Sting, nato nel 1951, ha saputo fondere rock, jazz e world music, diventando una delle voci più riconoscibili della musica contemporanea.
- Omar Sívori, nato nel 1935, fu il primo calciatore italiano a vincere il Pallone d’Oro, nel 1961.
Citazione
“La nonviolenza è la più grande forza a disposizione dell’umanità.” — Mahatma Gand
