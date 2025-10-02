Almanacco del 2 Ottobre: oggi si celebrano gli angeli custodi. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 2 ottobre è il 275º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (276º negli anni bisestili). Mancano 90 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi storici di rilievo, nascite e scomparse di figure emblematiche, e ricorrenze che invitano alla riflessione sul valore della pace e della memoria.

Santi del giorno

Santi Angeli Custodi

San Gerino, martire

San Leodegario di Autun, vescovo

San Modesto, diacono e martire

San Teofilo di Bulgaria, monaco

Nati il 2 ottobre

Mahatma Gandhi (1869), leader politico e spirituale indiano

Sting (1951), musicista britannico, voce dei Police

Antonio Di Pietro (1950), magistrato e politico italiano

Romina Power (1951), cantante e attrice statunitense naturalizzata italiana

Graham Greene (1904), scrittore britannico

Omar Sívori (1935), calciatore argentino naturalizzato italiano

Morti il 2 ottobre

Marcel Duchamp (1968), artista francese, figura chiave dell’arte del XX secolo

Svante Arrhenius (1927), chimico svedese, premio Nobel per la chimica nel 1903

Eventi storici del 2 ottobre

1870: Plebiscito per l’annessione di Roma al Regno d’Italia, dopo la Presa di Roma

1925: William Taynton è il primo uomo a comparire in televisione, nei test di John Logie Baird

1950: Debutto della striscia a fumetti “Peanuts” di Charles M. Schulz

1958: La Guinea ottiene l’indipendenza dalla Francia

1959: Va in onda il primo episodio della serie “The Twilight Zone”

2005: In Italia si celebra per la prima volta la Festa dei Nonni

Giornata mondiale

Giornata internazionale della nonviolenza, istituita nel 2007 in onore della nascita di Gandhi

Festa dei Nonni, introdotta in Italia nel 2005 per celebrare il ruolo affettivo e sociale dei nonni

Curiosità sui nati

Gandhi, nato il 2 ottobre 1869, è il simbolo universale della resistenza pacifica. La sua filosofia ha influenzato movimenti civili in tutto il mondo.

Sting, nato nel 1951, ha saputo fondere rock, jazz e world music, diventando una delle voci più riconoscibili della musica contemporanea.

Omar Sívori, nato nel 1935, fu il primo calciatore italiano a vincere il Pallone d’Oro, nel 1961.

Citazione

“La nonviolenza è la più grande forza a disposizione dell’umanità.” — Mahatma Gand

Programmi Tv

